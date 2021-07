Centra handlowe przy dworcach gwarantują wysokie obroty

Zintegrowane centrum handlowo-komunikacyjne Dekada Myślenice 15 lipca obchodzi 10 lat funkcjonowania na regionalnym rynku. To pierwszy obiekt w portfolio firmy, który zapoczątkował rozwój sieci Dekada w całej Polsce.

Jeden z pierwszych obiektów łączących centrum handlowe z dworcem autobusowym

Dekada Myślenice jest pierwszym zintegrowanym centrum handlowo-komunikacyjnym zrealizowanym przez spółkę Dekada, a jednocześnie jednym z pierwszych obiektów łączących centrum handlowe z dworcem autobusowym w Polsce. Jego otwarcie w 2011 roku zapoczątkowało rozwój sieci obiektów typu convenience Dekada – obecnie pod szyldem marki funkcjonuje już 12 centrów handlowych, w tym 4 zintegrowane centra handlowo-komunikacyjne: w Myślenicach, Nowym Targu, Brodnicy i Ciechanowie, oraz otwarta w grudniu 2020 roku śródmiejska galeria handlowa Dekada Nysa.

Najemcy polubili połączenie handlu i komunikacji



– Format centrów handlowych zintegrowanych z dworcami autobusowymi doskonale się sprawdza. Klienci doceniają łatwość i wygodę zakupów m.in. dzięki możliwości wejścia do poszczególnych sklepów bezpośrednio z parkingu i ofercie dostosowanej do ich codziennych, najważniejszych potrzeb. Popularność centrum i dodatkowy ruch klientów generowany w wyniku obecności dworca przekładają się na zadowolenie i wysokie obroty najemców, z których większość jest z nami od początku funkcjonowania obiektu – mówi Bartosz Soból, dyrektor Centrum Handlowego Dekada w Myślenicach.

Najemcy nie opuszczają Dekady Myślenice

Centrum handlowe Dekada Myślenice jest zlokalizowane w ścisłym centrum 20-tysięcznych Myślenic koło Krakowa, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 7, tzw. Zakopianki, prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Na powierzchni 3420 mkw. GLA obiektu znajduje się 13 lokali handlowo-usługowych z ofertą m.in. Tesco, Rossmann, Pepco i Empik, które są obecne w centrum od pierwszego dnia jego funkcjonowania. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do najemców Dekady Myślenice dołączyła multibrandowa sieć KAES. z ofertą globalnych marek takich jak adidas, Reebok, Puma, Nike, Tom Tailor, New Balance, 4F, Outhorn, Skechers, Vans, Under Armour czy Cross Jeans, salon optyczny Optilux oraz sklep z ekskluzywną bielizną marki ESOTIQ.

– Po 10 latach funkcjonowania Dekady w Myślenicach możemy śmiało powiedzieć, że obiekt dobrze służy mieszkańcom nie tylko miasta, ale też całego powiatu myślenickiego i podróżnym odwiedzającym nasz region. W tym czasie odwiedziło nas ponad 15 mln klientów, zadowalające są również wyniki samego dworca autobusowego – dodaje Bartosz Soból.