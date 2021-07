Centra handlowe solidarnie odpowiedziały na apel szczepień

W czerwcu br. Polska Rada Centrów Handlowych zaapelowała do właścicieli i zarządców centrów handlowych o organizowanie punktów szczepień na terenie galerii oraz włączenie się w rządową akcję promocji szczepień #Ostatniaprosta, aby wspólnie działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Rada zachęcała do promowania akcji poprzez nośniki reklamowe dostępne w centrach, które dają możliwość informowania o ważnych społecznie tematach miliony odwiedzających je osób. Branża solidarnie odpowiedziała na apel PRCH.

W akcję promowania szczepień włączyło się już 100 obiektów, które zadeklarowały nieodpłatne udostępnienie swoich nośników reklamowych.

Miesięczna odwiedzalność tych centrów wynosi niemal 27 mln osób.

Materiały promujące akcję pojawiły się w ponad 800 miejscach na terenie centrów handlowych, nie licząc oznaczeń punktów szczepień.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez właścicieli i zarządców centrów handlowych, w Polsce w lipcu działało 30 punktów szczepień w lokalach, w aptekach czy przychodniach mieszczących się na terenie galerii handlowych. Wszyscy chętni mogą już dziś zaszczepić się w Alfa Centrum w Grudziądzu, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Plejada w Bytomiu, CH Borek we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Galerii Bronowice w Krakowie, Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, a także w CH Karolinka w Opolu, King Cross Marcelin w Poznaniu, centrum Kupiec w Szczecinie, w trzech łódzkich centrach: Retkinii, Tulipanie i w Manufakturze, CH NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w centrum Plaza w Toruniu, Platan w Zabrzu, Posejdon w Szczecinie, Silesia w Katowicach, Turawa Park w Opolu, Wzorcownia we Włocławku, Vivo! w Lublinie oraz CH Zielone Tarasy w Elblągu. W Warszawie punkty szczepień mieszczą się aż w 7 obiektach rozrzuconych po całym mieście: w Blue City, w Galerii Bemowo, w M1 w Markach, w Galerii Młociny, w Galerii Północnej, w Home Parku Targówek i Promenadzie.

Centra handlowe są nie tylko miejscami spotkań, prowadzą również wiele przedsięwzięć istotnych dla lokalnych społeczności. Włączenie się do akcji promocji szczepień jest naturalną kontynuacją ich wcześniejszych działań. W kryzysowej sytuacji, centra nie pozostały obojętne na tak ważny dzisiaj temat, jak promowanie szczepień przeciw COVID-19. Należy podkreślić, że po otwarciu galerii w maju i odmrożeniu kolejnych branż, systematycznie rośnie liczba odwiedzających, więc akcje prowadzone w centrach są zauważane przez coraz więcej osób w całej Polsce. Mimo, że wszystkie minione lockdowny były olbrzymim obciążeniem dla całego sektora handlowego, a branża została dotknięta poważnymi stratami, szeroko zaangażowała się w działania wynikające z odpowiedzialności społecznej.