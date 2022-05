Centra handlowe stają się nudne. Brakuje w nich ciekawych, nowych marek

Dużą bolączką centrów handlowych jest podobna oferta. – Jeszcze 15 lat temu galerie różniły się tenant miksem, miały zdywersyfikowany portfel najemców. Dzisiaj spotykamy w nich wciąż te same marki, dlatego zaczynają być nudne – przyznaje Justyna Kur, wiceprezes zarządu PRCH i dyrektor zarządzania nieruchomościami Apsys.

Zbyt wiele centrów jest podobnych do siebie i konkuruje między sobą podobną ofertą, osłabiając tym samym udziały w rynku całego sektora.

W Polsce mamy ograniczoną liczbę sieci handlowych. Szacuje się, że posiadających więcej niż jeden sklep, jest zaledwie od 250 do 300 marek.

Ostatnie nowości na naszym rynku to m.in. Primark, Rituals, Foot Locker czy Under Armour. To marki, które rozwijają się bardzo selektywnie. Otwierają po kilka, czy kilkanaście lokalizacji w danym kraju.

Brandy, które porzuciły polski rynek handlowy, miały rozbudowaną sieć salonów. To m.in.: Cubus, Promod, Camaïeu czy Orsay.

Polacy lubią centra handlowe, ale chcą, żeby się zmieniły



– Jednocześnie od kilku lat obserwujemy dwa przeciwstawne trendy. Z jednej strony ograniczona liczba brandów wchodzi na polski rynek, a drugiej – niektóre marki wychodzą z Polski. Tymczasem naprawdę potrzebujemy nowych sieci handlowych – tłumaczy Justyna Kur, dyrektor zarządzania nieruchomościami Apsys.

– Jednak są to marki, które rozwijają się bardzo selektywnie. Otwierają po kilka, czy kilkanaście lokalizacji w danym kraju. Z zasady nie planują większej ekspansji – zaznacza Justyna Kur.

– W związku z tym bardzo dużym wyzwaniem dla centrów handlowych jest dywersyfikacja oferty. Jednocześnie nie można generalizować. Każdy właściciel galerii handlowej powinien dokładnie analizować sytuację swojego centrum – jego pozycjonowanie, otoczenie i potrzeby klientów. Tylko taka ścieżka jest kluczem do sukcesu, ponieważ prowadzi do jak najlepszego dopasowania oferty do zapotrzebowania – uważa Justyna Kur.

Moda na lokalność w centrum handlowym

Bardzo ważnym elementem, który zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w tenant miksie centrów handlowych są lokalni najemcy.

– Chodzi o budowanie lokalnej społeczności poprzez zaoferowanie klientom dostawców działających po sąsiedzku, których lubią i cenią – wyjaśnia wiceprezes PRCH.

Nie bez znaczenia są także pop-up stores, które skutecznie urozmaicają ofertę galerii.

– Są to z definicji projekty krótkoterminowe, przeznaczone dla młodych projektantów, startupów czy influencerów. Ich istotą jest krótka żywotność, dzięki której możemy odpowiedzieć na potrzeby młodszego pokolenia, które szuka elementu zaskoczenia, unikalności i krótkich serii produktów – wylicza Justyna Kur.

Ekspertka dodaje, że kartą przetargową dla wielu obiektów stanie się zapewne szeroko pojmowany customer experience.

– Tu najważniejsze jest dopasowanie wachlarza produktów i usług do potrzeb konkretnych odwiedzających. Pamiętać trzeba, że one są inne w dużym mieście oraz inne na prowincji – przypomina Justyna Kur.

Foodhall musi się szybko zmieniać

Jeśli chodzi o gastronomię i rozrywkę, to 40 proc. osób przepytanych na potrzeby raportu „Przyszłość centrów handlowych” uważa, że centra handlowe mogą być fajnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Co ciekawe - tyle samo, bo 40 proc. przyznało, że brakuje w nich rozrywki w oczekiwanym zakresie.

– Rzeczywiście części rozrywkowe w centrach handlowych są bardzo podobne. Składają się z kina, restauracji i placów zabaw dla dzieci. Ta oferta też powinna być zdywersyfikowana i dopasowana do lokalnej społeczności – tłumaczy ekspertka.

Dobrym zjawiskiem są powstające foodhalle z bardziej rozbudowaną ofertą gastronomiczną.

– Ważne, że ma się ona szybko i cyklicznie zmieniać. Już nie jest tak, że podpisujemy pięcio– czy dziesięcioletnie umowy z restauratorem. Dzisiaj są to kilkumiesięczne lub roczne kontrakty. Dzięki temu możemy zaskakiwać klienta nowościami – dodaje Justyna Kur.

Zmienić się też musi struktura komercjalizacji centrów handlowych.

– Parę lat temu gastronomia i rozrywka przeważnie zajmowała około 5 proc. powierzchni obiektu. Dzisiaj dobre centra przeznaczają na to 15-17 proc. Sądzę, że w kolejnych latach ten wskaźnik będzie rósł – prognozuje Justyna Kur, wiceprezes zarządu PRCH i dyrektor zarządzania nieruchomościami Apsys.

Otwarte pozostaje pytanie, co jeszcze może urozmaicić ten segment tenant miksu centrów handlowych. Okazuje się, że to niezagospodarowany fragment rynku - brakuje dobrego, wyróżniającego się pomysłu i formatu na rozrywkę w centrach handlowych.