Centra handlowe wracają do formy. "Potrzebujemy teraz spokoju i możliwości działania bez zakłóceń"

Obroty najemców w obiektach handlowych należących do EPP powróciły do wyników osiąganych przed pandemią. W miesiącach bez lockdownów (luty, maj-lipiec 2021 r.) były średnio o 4 proc. wyższe w porównaniu do poziomów z 2019 r. Jednocześnie stabilnie rosła odwiedzalność obiektów – w ostatnich dwóch miesiącach (lipiec i sierpień) footfall osiągnął poziom 84 proc. wyników sprzed dwóch lat.

Obroty najemców na poziomie sprzed pandemii – w maju były wyższe o 12%, a w lipcu o 2% niż w analogicznym okresie 2019 r.

Odwiedzalność centrów handlowych EPP na bezpiecznym poziomie – w lipcu i sierpniu osiągnęła 84% wyników sprzed dwóch lat.

Niesłabnące zainteresowanie najemców wynajmem powierzchni w centrach handlowych należących do EPP.

Brak ograniczeń w handlu warunkiem dla odbudowy branży.

Dane te są potwierdzeniem optymistycznych nastrojów konsumenckich oraz przywiązania do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych. Pokazują jednocześnie, że klienci mają dziś sprecyzowane cele zakupowe, a ich zakupy skutkują wyższymi paragonami.

Obroty najemców powróciły do poziomów sprzed pandemii

Dane z obiektów EPP w kolejnych miesiącach po zniesieniu restrykcji w handlu potwierdzają trend powrotu Polaków do zakupów stacjonarnych. Zmiana nawyków konsumenckich i nastawienie na bardziej celowe zakupy skutkuje wyższą konwersją niż przed pandemią. Obroty najemców za maj i czerwiec br. kształtowały się na poziomie odpowiednio 112% i 98% wyniku z 2019 r., przy odwiedzalności wynoszącej 78% i 80%. W lipcu 2021 r. obroty były na poziomie 102% tych sprzed dwóch lat, przy odwiedzalności sięgającej 84%. Najwyższe wzrosty obrotów w lipcu br., w porównaniu do 2019 r., odnotowano w kategoriach: wyposażenie i akcesoria domowe (+9%), artykuły specjalistyczne takie jak np. biżuteria, artykuły dla zwierząt, czy sprzęt sportowy (+7%), odzież i akcesoria (+5%) oraz zdrowe i uroda (+3%). Stabilna odwiedzalność przy jednocześnie wysokich obrotach w ostatnich miesiącach pokazują, że centra handlowe pozostają dla Polaków ważnym miejscem robienia zakupów. Potwierdza to również wskaźnik penetracji e-commerce, który po ponownym otwarciu sklepów spadł z poziomu 9,8% w pierwszym miesiącu br. do 7,4% w lipcu 2021 r.