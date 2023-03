NEPI Rockcastle kupiło dwie galerie handlowe. Obie z gruntem do zagospodarowania. - Forum Gdańsk chcemy wzbogacić o dodatkowe funkcje, a Copernicusa w Toruniu - powiększyć i zmodernizować - zapowiada Marek Noetzel, członek zarządu NEPI Rockcastle.

W Rumunii i w Bułgarii brakuje nowoczesnych centrów handlowych. NEPI Rockcastle ma tam kilka projektów w przygotowaniu.

Na rynkach bardziej ustabilizowanych, takich jak: Polska, Czechy czy Słowacja, NEPI Rockcastle będzie się raczej rozwijać przez akwizycje.

NEPI Rockcastle odmraża planowane przed pandemią inwestycje. Trwają rozbudowy i przebudowy obiektów. W lutym 2023 r., w Galerii Wołomin ruszyła dobudowa 4 tys. mkw. Są to powierzchnie skrojone pod potrzeby najemców.

Marek Noetzel_Chief Operating Officer NEPI Rockcastle.jpg

Jak 2022 rok zapisze się w historii NEPI Rockcastle?

Marek Noetzel, członek zarządu, dyrektor operacyjny NEPI Rockcastle: Mniej pod znakiem pandemii, ale za to w cieniu inflacji. Cała nasza branża nie borykała się już z wyzwaniami po stronie przychodowej. Galerie były cały czas otwarte i do dziś sprawnie działają sprzedażowo. Wyzwaniem były koszty. Wszyscy musieli nie tylko oszczędzać, ale też niezwłocznie zacząć modernizować obiekty, żeby zoptymalizować zużycie energii. Przewrotność tej sytuacji polega na tym, że dwa lata wcześniej podczas pandemii, lockdowny zaburzały nam ciągłość przychodów, a teraz jesteśmy w erze radzenia sobie z kosztami. Na szczęście rynek konsumenta wciąż jest dość silny dlatego sądzę, że nasza branża poradzi sobie z ewentualnymi kolejnymi niespokojnymi czasami. Dla NEPI Rockcastle 2022 rok był dobry.

Dominacją handlu internetowego już nie trzeba martwić, bo po pandemii jego dynamika wzrostu spada. To chyba dobrze dla galerii handlowych?

W pandemii w okresach lockdownów, rzeczywiście prawie nie było alternatywy dla e-commerce, więc nie dziwi bezprecedensowy wzrost sprzedaży w tej gałęzi. Dużo się też mówiło, że to doświadczenie odwróci handel do góry nogami. Tak się nie stało. Wróciliśmy do normalności.

Uważam, że klienci nauczyli się inaczej funkcjonować w świecie retailu, a to jest bardzo korzystne dla galerii handlowych. Owszem, wiele nawyków e-commerce’owych zostało, ale nie sprawdziły się prognozy mówiące o tym, że cały handel przeniesie się do sieci - tłumaczy Marek Noetzel, członek zarządu, dyrektor operacyjny NEPI Rockcastle.

W zeszłym roku sprzedaż internetowa globalnie spadła o 2 proc. Tymczasem handel stacjonarny rośnie. Klienci wrócili do galerii i sklepów. Widać już pierwsze negatywne konsekwencje spadku online’u - np. ostatnio odzieżowa sieć Peek & Cloppenburg ogłosiła, że ma kłopoty finansowe w Niemczech m.in. z powodu zbyt optymistycznych prognoz dotyczących rozwoju sklepu internetowego.

Zatem galerie handlowe wracają do łask konsumentów, ale jednocześnie wciąż się zmieniają. Czy dzisiaj, po tych trudnych ostatnich trzech latach, remodelingi i modernizacje zmierzają w innym kierunku niż przed pandemią?

Nie. Założenia i plany inwestycyjne z okresu przedpandemicznego nie zmieniły się. Teraz je odmrażamy. Trwają rozbudowy i przebudowy naszych obiektów. Nadal wierzymy w rozrywkę, choć akurat ten segment najemców galerii handlowych odbudowuje się znacznie dłużej. Kino, fitness, kręgielnie, strefa food court - te usługi są wciąż bardzo potrzebne, co widać po frekwencji w naszych galeriach. To właśnie one odróżniają nas od retail parków.

Pod koniec zeszłego roku NEPI Rockcastle kupiło dwa duże centra handlowe: Forum Gdańsk i Copernicus w Toruniu. Oba z przylegającą działką do zagospodarowania. Czyżby w planach było dodanie im nowej funkcji, np. mieszkań na wynajem? Dzisiaj to także jedna z dróg remodelingu galerii handlowych.

W Gdańsku lokalizacja jest wyjątkowa. Poważnie rozważamy możliwości, jakie daje to miejsce i niezagospodarowane jeszcze sąsiednie działki. Forum Gdańsk jest jedną z najnowocześniejszych galerii w kraju, dobrze przemyślaną, która nie potrzebuje działań modernizacyjnych. W tym przypadku chodzi raczej o uatrakcyjnienie tej lokalizacji poprzez wzbogacenie jej o dodatkowe funkcje.

Chcemy powiększyć Copernicusa, ale także go zmodernizować. Zgłaszają się do nas marki, które marzą o debiucie na rynku toruńskim. Również obecni najemcy chętnie wynajęliby większe lokale od tych, które obecnie zajmują - tłumaczy Marek Noetzel, członek zarządu, dyrektor operacyjny NEPI Rockcastle.

Z kolei w Toruniu, na działce sąsiadującej z centrum handlowym Copernicus, planujemy jego rozbudowę. Aktualnie w mieście procedowana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierzamy przedstawić naszą koncepcję władzom Torunia. Chcemy powiększyć Copernicusa, ale także go zmodernizować. Zgłaszają się do nas marki, które marzą o debiucie na rynku toruńskim. Również obecni najemcy chętnie wynajęliby większe lokale od tych, które obecnie zajmują. Poza tym na pewno trzeba zmodernizować i poszerzyć ofertę strefy rozrywkowej.

W wielu innych waszych obiektach handlowych prowadzone są różne prace modernizacyjne. Z tego grona wyróżnić chyba można Galerię Wołomin, bo to też jest spora dobudowa. Na jakim etapie są te prace?

Rozpoczęły się dokładnie 13 lutego. Galeria Wołomin składa się z dwóch części - klasycznej galeryjnej i stojącego naprzeciwko parku handlowego, który okazał się tak dużym sukcesem, że postanowiliśmy - na fali popularności tego formatu - dobudować 4 tys. mkw. Są to właściwie powierzchnie skrojone pod potrzeby najemców.

Retail parki podbijają nasz rynek, powstaje ich coraz więcej. Natomiast nikt nie mówi o nowych galeriach handlowych. Zapewne nie w Polsce, ale czy NEPI ma takie w planach?

Im dalej na południe od Polski, tym bardziej zmniejsza się nasycenie galeriami handlowymi. Na przykład w Rumunii i w Bułgarii nie brakuje białych plam na mapach handlowych tych krajów. Mamy kilka projektów w przygotowaniu w miastach wielkości Bydgoszczy czy Torunia. Brakuje w nich nowoczesnych centrów handlowych. Przy tak małej konkurencji, będąc na tym rynku mocnym graczem, zamierzamy takie okazje wykorzystywać. Jednak na rynkach bardziej ustabilizowanych, takich jak: Polska, Czechy czy Słowacja, będziemy się raczej rozwijać przez akwizycje.

Czy dużo galerii handlowych jest dzisiaj wystawionych na sprzedaż w Polsce?

W pandemii wszyscy się spodziewali, że jej skutkiem będzie dużo wymuszonych transakcji, bo nie wszyscy sobie poradzą z zaburzonymi przepływami pieniężnymi czy obsługą długu. Tak się nie stało, bo systemowo problemy zostały rozwiązane i wszyscy jakoś zdołali się dogadać. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Mamy bardzo wysokie stopy procentowe i na razie nic nie wskazuje na to, że wkrótce spadną. W dodatku nieubłagalnie zbliżają się terminy refinansowania długu dla wielu graczy. Co prawda, w nieruchomościach zawsze było dużo długu, ale dzisiaj naprawdę rodzi się pytanie, kto da radę, a komu się to nie uda.

Na pewno inwestorzy z gotówką będą mieli co kupować. Rynek kapitałowy długu jest wciąż mocno ostrożny ze względu na dużą niepewność na rynku. Sądzę, że ciekawe oferty wkrótce się pojawią - uważa Marek Noetzel.

Jaki jest poziom komercjalizacji waszych obiektów?

Poziom pustostanów spadł nam do ok. 2,5 proc., podczas gdy na początku 2023 r. wynosił ok. 4 proc. W naszej historii rekordowo niski poziom pustostanów zanotowaliśmy w 2016 r. - wynosił 2,1 proc. Moim zdaniem, poziom oscylujący wokół 2 proc. jest naturalny, ponieważ nigdy nie ma 100 proc. obłożenia. Zawsze są jakieś okresy przejściowe między wyprowadzką poprzedniego najemcy, a przyjściem nowego. Sądzę, że biorąc pod uwagę modernizacje, które aktualnie prowadzimy w naszych galeriach, pod koniec roku poziom pustostanów zmniejszy się właśnie do 2 proc. Przyznam, że zainteresowanie najemców jest duże również dlatego, że marki, które przed wojną w Ukrainie działały na terenie Rosji i Ukrainy, szukają teraz dla siebie dodatkowego miejsca w Polsce.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl