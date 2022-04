Centra M1 ruszają z akcją wsparcia kobiet

Centra M1 ruszają z akcją wsparcia dla kobiet w ramach kolejnej odsłony programu „Bądź Życzliwy”. mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 kwi 2022 10:54

8 maja to dzień świadomości raka jajnika i z tej okazji Centra M1 ruszają z akcją wsparcia dla kobiet w ramach kolejnej odsłony programu „Bądź Życzliwy”. To kampania informacyjna obalająca mity o menstruacji, wciąż obecne w wielu domach w Polsce. W obiektach zarządzanych przez METRO PROPERTIES na stałe zawisną tzw. różowe skrzyneczki zaopatrzone w środki do higieny intymnej.