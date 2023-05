Neinver zamknął pierwszy kwartał 2023 roku z poziomem sprzedaży sięgającym 329 millionów euro w 21 centrach, prowadzonych przez firmę w Europie, co stanowi wzrost o 21 proc. rok do roku.

Wyjątkowo wysokie okazały się wyniki, uzyskane w marcu, ze wzrostem sprzedaży na poziomie 24 proc. w porównaniu do 2022 roku.

To rekordowe wyniki dla spółki i trend, który spodziewa się utrzymać również w drugim kwartale.

Centra zarządzane przez Neinver w całej Europie odwiedziło 15,9 mln klientów podczas pierwszego kwartału 2023 roku, osiągając 16 proc. wzrost rok do roku.

Zamknęliśmy pierwszy kwartał wyjątkowymi wynikami, które przerosły nasze oczekiwania. Tendencja wzrostowa, obserwowana we wszystkich naszych centrach, nadal się utrzymuje, co jest dowodem sukcesu strategii i modelu biznesowego Neinver, dającego szerokie możliwości rozwoju dla marek. To również model, który opiera się na elastyczności i wiedzy, oferowanej przez nasze zespoły, pracujące nad zmaksymalizowaniem wyników naszych partnerów biznesowych, którzy pokładają zaufanie w Neinver - mówi Daniel Losantos, Neinver CEO.

W czasie pierwszego kwartału, Neinver kontynuował wzbogacanie oferty najemców we wszystkich centrach. Firma podpisała umowy z takimi markami, jak Levi’s w Amsterdamie, Rituals we Francji, Hugo Boss w Polsce, a także Dockers, L’Oreal i Tommy Hilfiger we Włoszech. W Niemczech nowe kontrakty zawarto z Tommy Hilfiger, Camp David i Only. W międzyczasie, takie marki jak Puma i Jack & Jones w Hiszpanii czy adidas w Polsce zwiększyły powierzchnię swoją sklepów.

