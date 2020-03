#centraotwartenapomoc. Centra handlowe solidarne w obliczu pandemii

Branża handlowa po raz kolejny pokazała, że społeczna odpowiedzialność biznesu to dla niej nie tylko słowa. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 27 mar 2020 08:44

Centra handlowe, stanowią obecnie około 84,5 proc. całkowitych zasobów powierzchni handlowej w Polsce. W sumie funkcjonuje ich na rodzimym rynku ok 500. To oznacza nie tylko ogromną powierzchnię użytkową, handlową i usługową, ale i potężny kapitał ludzki. To właśnie ludzie, którzy stoją za galeriami handlowymi, zainicjowali akcję wsparcia lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Akcja #centraotwartenapomoc potrwa do oficjalnego zakończenia stanu epidemii w Polsce. Do akcji przyłączają się spontanicznie kolejne centra więc liczba 110. biorących już w niej udział nie jest ostateczna. I nie o statystyki tu chodzi.