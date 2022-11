Klienci Pasażu Łódzkiego od 19 listopada mogą korzystać z oferty nowego sklepu

z asortymentem dedykowanym rodzicom oraz dzieciom. Centrum Dziecięce Tik-Tak zostało otwarte na powierzchni pomiędzy sklepami 4F oraz Yes. W prawie 100-metrowym lokalu można znaleźć szeroki wybór artykułów niemowlęcych, a także zabawek i akcesoriów dziecięcych. Wśród nich znajdą się wózki oraz foteliki samochodowe uznanych marek, takich jak Chic­co, Anex, Be­bet­to, Co­let­to czy Jo­ie. Centrum Dziecięce Tik-Tak zaoferuje również najwyższej jakości akcesoria czołowych producentów, wśród których znajdą się Ba­by­ono, Can­pol, Dr Browns, Avent, Chic­co, Nuk oraz Tom­me Tip­pe.

W asortymencie Tik-Tak nie zabraknie również niezbędnych świeżo upieczonym rodzicom produktów, czyli wan­ienek, noc­ni­ków, ma­te­ra­cy, łó­żecz­ek turystycznych, nosideł, kocyków czy okryć kąpielowych oraz wielu innych przydatnych gadżetów. Ofertę sklepu wzbogacono również o wyselekcjonowane zabawki renomowanych marek, takich jak Chic­co, Smi­ly Play, Sim­ba, Du­mel, Mar­ko, Cle­men­to­ni oraz Ni­nes.

Cieszymy się, że możemy zaoferować jeszcze szerszy wybór produktów dla naszych najmłodszych klientów. Co istotne, są to produkty świetnej jakości, znanych i lubianych marek, które zdążyły już zyskać uznanie i zaufanie na rynku. Jesteśmy przekonani, że Tik-Tak będzie doskonałym uzupełnieniem całej naszej oferty, skierowanej do rodziców poszukujących jakościowych i sprawdzonych produktów dla swoich pociech - mówi Anna Mrzewa, Dyrektor CH Pasaż Łódzki.