Centrum handlowe Bonarka w Krakowie odbija emocje klientów w nowej kampanii

Inspiracją dla twórców kampanii były wizerunki tak zwanych wawelskich głów, które w kolejnych odsłonach kampanii układają się w cykl portretów współczesnych krakowian.

Pierwszy obraz cyklu reklamowego można już oglądać w Internecie i na ulicach Krakowa.

Punktem wyjścia do formy, stylu i motywów nowej kampanii jest, wyjątkowy zespół rzeźbionych i polichromowanych głów ludzkich, zdobiący strop Sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu.

Na wzór wawelskich pierwowzorów, powstaje nowoczesna, oparta na kolażu wariacja reklamy, w której główną rolę grają klienci. Stosując analogię do kasetonów, które okalają słynne krakowskie rzeźby pokazano współczesne osobowości konsumentów, ich różnorodność, typy osobowości, zmienne potrzeby i oczekiwania. Centrum staje się lustrem współczesności i mówi „Jesteśmy tacy jak Ty”.

- Kreślimy portrety naszych klientów, układając w kolaż ich emocje i pragnienia. Hasła poszczególnych odsłon kampanii odzwierciedlają stany uczuciowe bohaterów reklamy, a forma ich zapisu daje wolność interpretacji jednocześnie sugerując kontekst wybranych akcji handlowych – komentuje Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager centrum handlowego Bonarka.

Bonarka sięga po dynamiczny wizerunek

- Kluczem do zbudowania graficznej opowieści marki i podstawą przekazu stały się emocje naszych klientów. Dziś to skoncentrowanie się wokół takich wartości jak solidarność, współpraca i potrzeba bezpieczeństwa, co jest szczególnie aktualne w związku z trwającą wojną w Ukrainie – dodaje Katarzyna Kasprzak.

Kampania reklamowa oparta na nowych projektach, będzie prowadzona na nośnikach outdoorowych w tym na dynamic backlight i digital citylight i w internecie. Przygotowano także spoty radiowe i video, które będę emitowane w kinach studyjnych, Multikinie oraz w mediach własnych centrum. Każda akcja taktyczna będzie promowana również na portalach społecznościowych. Za przygotowanie koncepcji kreatywnej odpowiada Firma Reklamowa KUC.

Bonarka to wielofunkcyjne centrum handlowe, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. mkw. powierzchni użytkowej znajduje się 230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Media Expert, TK Maxx oraz kino Cinema City.