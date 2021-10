Centrum handlowe Emka w Koszalinie urośnie o retail park

Ruszyła rozbudowa Galerii Emka – centrum handlowego w Koszalinie.

Rozbudowa Galerii Emka ma charakter retail parku połączonego z istniejącym obiektem.

Rozbudowa będzie miała 9 najemców, o powierzchni ok. 10 tys. mkw.

Przypomnijmy, MIRBUD S.A., z którą w miniony czwartek LCP podpisało umowę o generalne wykonawstwo na budowę Retail Parku.

Planowy okres rozpoczęcia budowy to już najbliższy tydzień i wtedy to na placu budowy rozpoczęte zostaną pierwsze prace budowlane. Obecnie trwa przygotowywanie placu pod pierwszy etap prac, którym będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury, a następnie rozpoczną się prace ziemne, które potrwają przez najbliższe 2 miesiące.

- Dziękujemy, że firma LCP dostrzegła nasze doświadczenie w budowie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji tego zadania tak, aby mieszkańcy Koszalina mieli do dyspozycji obiekt na czas – mówi Paweł Bruger, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej MIRBUD S.A.

- Okres ostatnich paru tygodni był bardzo intensywny i pozwolił nam na wybranie doświadczonego wykonawcy dla projektu EMKA Retail Park. Pozwoli nam to oddać projekt do użytku na koniec 2022 roku – dodaje Jarosław Kotyna, Development Director z firmy LCP. - Okres ostatnich paru tygodni był bardzo intensywny i pozwolił nam na wybranie doświadczonego wykonawcy dla projektu EMKA Retail Park. Pozwoli nam to oddać projekt do użytku na koniec 2022 roku – dodaje.

Obecnie wynajęte jest już 70 % powierzchni centrum, a kolejne umowy z wiodącymi na rynku markami są w trakcie negocjacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, nowi najemcy Retail Parku uzupełnią ofertę sąsiadującej Galerii EMKA o funkcje rozrywkowo-wypoczynkowe. Ponad 2.000 mkw. zajmie nowoczesny klub fitness Just Gym, a kolejne 2.200 mkw. kino Helios z kilkoma salami projekcyjnymi, w tym dwoma klasy premium. W Retail Parku będzie znajdować się największy sklep w regionie marki Sinsay, który zajmie w nowej fazie powierzchnię ponad 1200 mkw.

Po rozbudowie Kompleks Handlowy Emka obejmujący Galerię i Retail Park, będzie oferował ponad 70 sklepów.

- Liczymy, że ten niezwykle nowoczesny projekt, będzie ważnym punktem na mapie miasta, a oferta nowych najemców uzupełni tą dostępną obecnie w Galerii EMKA. Cały kompleks będzie strefą przyjazną dla codziennych i wygodnych zakupów a szeroka propozycja nowych punktów rozrywkowych i usług, pozwoli klientom na spełnienie swoich potrzeb zakupowych i lifestylowych w jednym miejscu – mówi Justyna Małysko, Leasing Manager LCP.