Centrum handlowe Janki rusza z platformą zakupową Butik Janki

Butik Janki to narzędzie e-commerce na najemców i klientów centrum handlowego Janki.

Butik Janki ma także swoją stacjonarną odsłonę, funkcjonującą w centrum w formie pop up.

Rozwiązanie odpowiada na postpandemiczne zwyczaje zakupowe.

- Butik Janki to komplementarny koncept zakupowy, który zakłada pełen komfort zakupów. Dedykujemy go wszystkim osobom, które poszukują gotowych, przemyślanych rozwiązań modowych, które lubią ułatwiać sobie życie i w kwestii doboru garderoby chętnie zdadzą się na opinię ekspertek. Niespotykany dotąd model, który łączy koncepcję zakupów w centrum handlowym z wygodą dokonywania ich on-line oraz modowymi inspiracjami influencerek, znajduje szerokie grono odbiorczyń i odbiorców” - mówi Sylwia Klaman, Marketing and PR Director, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Janki.

- Wdrażając takie innowacyjne działania chcemy udowodnić, że warto wychodzić z inicjatywą w kierunku klienta i tworzyć nowe, przystosowane do zmieniającego się rynku rozwiązania – dodaje Sylwia Klaman.

W myśl idei omnichannel, Butik Janki jest dodatkowo zintegrowany z nową stron internetową centrum. Nowa strona internetowa w łatwy sposób umożliwia umówienie się na private shopping lub konsultacje online ze stylistką centrum.