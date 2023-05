Dwie znane marki odzieżowe zadebiutują we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park. W Dzień Mamy swój sklep otwiera Mango. Jeszcze w tym roku w galerii pojawi się dwupoziomowy Primark.

Centrum handlowe Magnolia Park przyciąga nowe marki do Wrocławia.

W Dzień Mamy w galerii zadebiutował salon Mango.

Pod koniec roku we Wrocławiu otworzy swój pierwszy sklep irlandzka marka Primark.

Otwarcie salonu Mango zaplanowane zostało właśnie na 26 maja. Będzie to jedyny sklep tej marki we Wrocławiu.

Mango działa na rynku modowym blisko 40 lat i obecnie posiada 3 tysiące sklepów w ponad 110 krajach na całym świecie. Oferuje m.in. ubrania z naturalnych tkanin na każdą okazję, a także będące w trendach dodatki - torebki, apaszki, buty czy biżuterię. W ubraniach Mango gustują również znane gwiazdy takie jak Katie Holmes, Sienna Miller, Magot Robbie czy Gigi Hadid. Sukienki tego brandu nosi również księżna Kate. Marka chętnie współpracuje ze słynnymi aktorkami, które tak jak Penelope Cruz, brały udział w kampaniach reklamowych firmy.

Spełniające oczekiwania klientów - to właśnie takie brandy przyciąga do siebie Magnolia Park. Mango to jedna z najpopularniejszych marek sieciowych i jesteśmy dumni, że jako jedyni we Wrocławiu możemy oferować stacjonarnie asortyment tej hiszpańskiej marki dla Dolnego Śląska – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor Magnolia Park.

Salon Mango w Magnolia Park zostanie otwarty na parterze, w sąsiedztwie sklepów Nike oraz Mohito i będzie miał niemalże 600 mkw. powierzchni. Marka otworzy sklep w nowym koncepcie inspirowanym stylem śródziemnomorskim – wnętrze będzie jasne, a dodatki dopełniające całość zostaną wykonane z naturalnych materiałów.

Mango dołączy do marek, które w maju zostały nowymi najemcami Magnolia Park. Są to: Kameleon Studio Mody (na pierwszym piętrze) z modnymi ubraniami dla kobiet w zróżnicowanej rozmiarówce od 34 do 54 oraz polski butik z odzieżą i dodatkami dla kobiet - FEME (również na pierwszym piętrze) oferujący co sezon 300 nowych modeli sukienek, żakietów, spodni, spódnic i bluzek.

Ponadto marka H&M poszerza swoją ofertę w Magnolia Park. Już teraz klienci mogą zrobić zakupy na dodatkowych 250 mkw. powierzchni najmu na parterze w nowym H&M Home, który znany jest z szerokiego asortymentu dodatków do domu będących odzwierciedleniem najnowszych trendów wnętrzarskich. W najbliższych dniach, o dodatkowe ponad 80 mkw., na pierwszym poziomie zostanie rozbudowany także dział damski.

Pierwszy Primark na Dolnym Śląsku

Jeszcze w tym roku w Magnolia Park otworzy się znana irlandzka marka Primark, działająca na światowym rynku od ponad 50 lat. Będzie to pierwszy sklep na Dolnym Śląsku.

Irlandzka marka Primark otworzy sklep we Wrocławiu, fot Vivitta/shutterstock

Obecnie w centrum handlowym trwają prace adaptacyjne mające na celu przygotowanie lokalu pod dwupoziomowy salon o łącznej powierzchni najmu ponad 5300 mkw. Asortyment tej marki to odzież damska, męska i dziecięca, a także kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowe i akcesoria. Primark jest ceniony nie tylko za podążanie za najnowszymi trendami modowymi, ale też za atrakcyjne ceny produktów. Marka stawia także na zrównoważony rozwój, a obecnie blisko połowa wszystkich ubrań Primark zawiera materiały pochodzące z recyklingu.

Sklep będzie zlokalizowany niedaleko wejścia głównego od strony ulicy Legnickiej. Obecnie lokal jest zasłonięty kolorową ścianką, na której można zrobić sobie ciekawe selfie.

– Obecność tak znanej i popularnej na całym świecie marki w Magnolia Park to potwierdzenie faktu, że jesteśmy galerią pierwszego wyboru dla większości sieci handlowych, które decydują się na otwarcie swoich pierwszych salonów na Dolnym Śląsku – podkreśla Joanna Sawośko-Duda.

