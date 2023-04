W Katowicach, na części terenu po dawnych zakładach Famur, powstanie centrum handlowe Fabryka Park. Inwestorem jest TDJ Estate, deweloper znany z takich inwestycji jak kompleks biurowy .KTW i osiedle mieszkaniowe Pierwsza Dzielnica.

Budowa parku handlowego Fabryka Park już się rozpoczęła. Będzie to pierwsza część inwestycji, która docelowo zajmie powierzchnię 6 ha.

Wraz z Fabryką Park otwieramy nowy rozdział działalności. Po projektach mieszkaniowych, biurowych i typu land developing uzupełniamy portfolio o nieruchomość handlową - mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

- Nazwa tej inwestycji nie jest przypadkowa, ponieważ powstanie na terenie dawnych zakładów firmy Famur. To obszar o dużym potencjale, który chcemy wydobyć, by ponownie ożywić to miejsce. Naszym celem jest spełnienie potrzeb zakupowych mieszkańców poprzez przyciągnięcie najemców z wielu branż i stworzenie atrakcyjnej, zróżnicowanej oferty – dodaje.

Fabryka Park w Katowicach – pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. fot. mat. inwestora

Park handlowy powstanie w dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej, tuż obok Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lokalizacja w pobliżu Centrum Przesiadkowego Brynów, stacji kolejowej Katowice Piotrowice, a także przystanku autobusowego Piotrowice Fabryka Maszyn stanowi istotny atut, z którego będą mogli korzystać przyszli klienci. Inwestycja doskonale wpisuje się w potrzeby mieszkańców okolicznych dzielnic (Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec), w których mieszka ok. 50 tys. osób.

Fabryka Park w Katowicach – pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. fot. mat. inwestora

– znajdą się tutaj placówki handlowe o zróżnicowanym asortymencie. Budowa już się rozpoczęła. Strategię komercyjną przygotowała firma, która prowadzi także komercjalizację obiektu.

– Zaproponowany zestaw najemców jest szeroki i różnorodny, dzięki czemu zaspokoi potrzeby zakupowe nawet najbardziej wymagających klientów. Sklepy popularnych i lubianych marek oraz liczne punkty usługowe będą motorem napędowym tego projektu, a dogodna lokalizacja oraz wygoda i komfort dokonywania zakupów przyciągną do Fabryki Park rzesze kupujących – zaznacza Piotr Kret, prezes zarządu REALM.

Fabryka Park w Katowicach – pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. fot. mat. inwestora

W bezpsrednim sąsiedztwie parku handlowego TDJ trwa realizacja sklepu Kaufland, który powstanie na działce kupionej od DE Estate (spółki należącej do grupy TDJ). Będzie to trzeci market tej sieci w Katowicach. Wspólnie z parkiem handlowym stworzą spójną architektonicznie całość, za co odpowiedzialna jest pracowniaz Zabrza – autor zarówno projektu Kauflandu, jak i retail parku.

Fabryka Park w Katowicach – pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. fot. mat. inwestora

– Okolice Fabryki Park znamy doskonale, ponieważ w sąsiednich dzielnicach realizujemy dwie inwestycje mieszkaniowe: Dobrynów oraz Franciszkańskie Południe. Chcemy wykorzystać bogate doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich, by zapewnić wszystkim okolicznym mieszkańcom kompleksową infrastrukturę handlowo-usługową, dzięki której zrobią wygodnie zakupy i poczują oszczędność czasu - komentuje, manager ds. obrotu nieruchomościami w TDJ Estate.

Retail park będzie jednak dopiero początkiem, a plany na zagospodarowanie całej dostępnej powierzchni wciąż się kształtują. Jesteśmy otwarci na różnorodne rodzaje działalności – dodaje.

Docelowo centrum handlowo-usługowe zajmie powierzchnię 6 ha. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem pozostałej części terenu, który uzupełni ofertę retail parku.

Fabryka Park w Katowicach – pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. fot. mat. inwestora

należy do TDJ – firmy kontrolowanej przez rodzinę Domogałów, prowadzącej działalność w wielu sektorach gospodarki. TDJ Estate realizuje projekty mieszkaniowe, biurowe, a także gruntowe (land developing). Portfolio inwestora obejmuje realizacje zlokalizowane w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii m.in. w Katowicach – Osiedle Franciszkańskie i Franciszkańskie Południe w dzielnicy Ligota, kompleks wielorodzinny Bardowskiego 1 na os. Witosa oraz Pierwszą Dzielnicę położoną w sąsiedztwie Strefy Kultury, a także Zieloną Dolinę w Zabrzu i Osiedle Wieszowa w powiecie tarnogórskim. W sektorze komercyjnym flagową inwestycją spółki jest kompleks biurowy .KTW zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie katowickiego Spodka.

