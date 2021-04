Centrum handlowe NovaPark w Gorzowie ponownie certyfikowane

Ekologia i zrównoważony rozwój to nie tylko trend, ale także dowód na odpowiedzialność za lokalną społeczność oraz środowisko. NoVa Park od początku swojej działalności wykazuje najwyższe standardy proekologiczne. Centrum jest wyposażone w urządzenia służące ochronie środowiska i automatyczne systemy odczytów wskazań liczników oraz sterowania urządzeniami, które dają możliwość optymalizowania ich pracy pod kątem energooszczędności. Zastosowane rozwiązania technologiczne przyczyniają się do mniejszego zużycia energii oraz wyższej ochrony przed emisją zanieczyszczeń, co przekłada się na jeszcze większy komfort wszystkich osób przebywających na terenie NoVa Park.

Działania proekologiczne NoVa Park mają także na celu ochronę bioróżnorodności. Centrum nie zapomina o terenach zielonych, które odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie. Powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią wynosi około 7200 mkw., co stanowi 17 proc. całej powierzchni centrum. Teren wokół obiektu otaczają krzewy i drzewa stanowiące miejsce rozrodu ptaków, podobnie jak bluszcz pospolity, który pokrywa północną ścianę budynku NoVa Park. Pozytywnie na bioróżnorodność wpływa również obecność oczka wodnego zlokalizowanego w północno-wschodniej części NoVa Park.

- Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się uzyskać certyfikat BREEAM® In-Use, tym razem nawet z lepszym procentowo wynikiem niż ostatnio, pomimo zaostrzonych kryteriów certyfikacji związanych m.in. z odpowiednim zarządzaniem i recyclingiem odpadów, efektywnością energetyczną, optymalizacją zużycia wody czy zdrowiem i samopoczuciem użytkowników obiektu oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. NoVa Park nadal pozostaje jedynym centrum handlowym w województwie lubuskim, które może pochwalić się tym zielonym certyfikatem– mówi Katarzyna Jaster, zastępca dyrektora NoVa Park.