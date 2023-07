Apsys Polska podpisał umowę na zarządzanie centrum handlowym Riviera w Gdyni, należącym do UniInstitutional European Real Estate otwartego funduszu nieruchomości.

UniInstitutional European Real Estate jest zarządzany przez Union Investment Real Estate GmbH.

Umowa to efekt wygranego przetargu zorganizowanego przez właściciela obiektu w pierwszej połowie roku.

Centrum handlowe Riviera to największy obiekt handlowo – rozrywkowy na Pomorzu. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Wzgórza św. Maksymiliana w Gdyni. Na dwóch poziomach, na powierzchni 70 000 mkw. znajduje się 250 sklepów, w tym między innymi hipermarket spożywczy Auchan, 30 restauracji i kawiarni i sześciosalowe kino Helios, w którym dodatkowo powstają dwie sale VIP. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów jest 2 500 miejsc parkingowych. Obiekt jest certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Od 2015 r. właścicielem obiektu jest fundusz Union Investment. Umowa na kompleksowe zarządzanie centrum Riviera została podpisana na 5 lat. 1 lipca 2023 roku Apsys Polska rozpoczyna proces przejmowania obiektu od obecnego zarządcy, by już 1 października w pełni prowadzić działania zarządcze centrum.

- Doskonale znamy Apsys Polska ze współpracy nad tak wyjątkowymi, ale i wymagającymi inwestycjami, jak m.in. Manufaktura w Łodzi. Dlatego zaprosiliśmy tę firmę do udziału w przetargu na zarządzanie tak ważnym dla nas obiektem jakim jest Centrum Riviera. Apsys przekonał nas przede wszystkim przemyślaną, kompleksową i oryginalną strategią obejmującą wszystkie obszary zarządzania centrum – w tym długoterminowe strategie najmu, marketingu oraz ESG. Jestem przekonany, że pod opieką nowego zarządcy, Riviera nie tylko nadal będzie ulubionym miejscem zakupów i spędzania czasu mieszkańców Gdyni i regionu, ale będzie się dynamicznie rozwijać, poszerzać ofertę i przyciągać jeszcze większą liczbę klientów – mówi Holger Siedtmann, asset manager Union Investment Real Estate GmbH.

Centrum Riviera to kolejne duże centrum handlowe w naszym portfolio zarządczym. Od ponad 26 lat udowadniamy, że jako zarządca myślimy o każdym z obiektów kompleksowo: wciąż urozmaicamy ich ofertę i dbamy o ciągły rozwój w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju, tworząc miejsca wyjątkowe, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać kompetencje i doświadczenie naszego zespołu by wspólnie z właścicielem, Union Investment, budować wyjątkowość Centrum Riviera, aby stało się jeszcze bardziej rozpoznawalnym punktem na mapie Trójmiasta, chętnie wybieranym zarówno jako miejsce zakupów i spędzania czasu – mówi Justyna Kur, wiceprezes zarządu i dyrektor działu zarządzania Apsys Polska.

