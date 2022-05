Centrum handlowe Westfield Arkadia świętuje Dzień Mamy i Dzień Dziecka. Zobacz, jakie atrakcje szykuje

Moc atrakcji zaplanowana jest od 26 maja do 4 czerwca, w godzinach 12:00-19:00.

Dodatkowo 28 maja i 1 czerwca wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach, które poprowadzi youtuber, pasjonat i recenzent zestawów LEGO – Brodaty Geek.

Strefa przygotowana na Dzień Mamy i Dzień Dziecka będzie zlokalizowana w przestronnym Theatrum, znajdującym przy głównym wejściu na parterze.

Westfield Arkadia przygotowało wydarzenie dla całych rodzin, które potrwa aż 10 dni. Od czwartku, 26 maja do soboty, 4 czerwca na wszystkich chętnych będą czekały ogromne piankowe klocki z nowatorskiego systemu Imagination Playground ™. Został on zaprojektowany przez amerykańskiego architekta Davida Rockwella w celu pobudzania pomysłowości, odkrywczości i wyobraźni u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Klocki pozwolą na stworzenie dowolnych budowli i obiektów – od budynków, zamków, mostów poprzez tunele, akwedukty, aż po różnego rodzaju postacie. W strefie na dzieci będą czekały dwie animatorki.

Dodatkowo 28 maja i 1 czerwca wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach, które poprowadzi youtuber, pasjonat i recenzent zestawów LEGO oraz juror I edycji LEGO Masters – Brodaty Geek. W sobotę, 28 maja dzieci stworzą bukiety kwiatowe dzięki LEGO Creator. Może być to nowoczesny prezent dla ich mam. Z kolei w Dzień Dziecka powstaną mini konstrukcje z LEGO Classic.

– Westfield Arkadia jest miejscem przyjaznym dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi. Dzień Mamy i Dzień Dziecka to idealny moment, by wspólnie spędzić czas. W strefie stworzonej w Westfield Arkadia dzieci rozbudzą swoją kreatywność i wyobraźnię, pobawią się klockami LEGO oraz poznają z rówieśnikami, a rodzice odpoczną na przygotowanych dla nich pufach. Zapraszamy do wspólnego świętowania – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

