Centrum Janki z atrakcją dla dzieci w stylu starej Warszawy

Liliputkowo w Centrum Janki, fot. mat. prasowe









Dodano: 22 lip 2021 12:32

Centrum Janki rozszerza swoją ofertę skierowaną do najmłodszych. Nowa atrakcja – Liliputkowo to nowoczesna instalacja artystyczna, przypominająca Warszawę w stylu retro, w której dzieci znajdą strefy do kreatywnej zabawy, a rodzice miejsce na chwilę relaksu.