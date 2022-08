Centrum Rehabilitacyjne CM Damiana ma nowy adres

Centrum Rehabilitacji CM Damiana będzie mieścić się na warszawskim Mokotowie, przy ul. Postępu 17a, w kompleksie Adgar Plaza.

Centrum oferuje m.in. rehabilitację pourazową, ortopedyczną i neurologiczną.

Nowością przy Postępu 17a będzie fizjoterapia uroginekologiczna.

Centrum Rehabilitacji CM Damiana mieściło się dotąd przy ul. Cybernetyki w Warszawie. Już od 22 sierpnia zmieni swój adres na ul. Postępu 17a, w kompleksie Adgar Plaza. Centrum oferuje rehabilitację pourazową, ortopedyczną i neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę postawy ciała i usprawnienie wykonywania codziennych czynności. W placówce dostępna jest też rehabilitacja dla dzieci. Nowością przy Postępu 17a będzie fizjoterapia uroginekologiczna.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Cieszymy się, że Centrum Medyczne Damiana wzmacnia pozabiurowe funkcje naszego budynku, dołączając do obecnych w kompleksie Adgar Plaza siłowni, kawiarni czy studia jogi. Chcemy, aby nasze budynki tętniły życiem, a zapewnienie dostępności do szerokiego wachlarza usług dodatkowych ułatwia nam realizację tego celu. To wpisuje się w szerszą koncepcję mixed-use nowoczesnych obiektów biurowych, w których poza miejscami pracy biurowej tworzy się przestrzeń do rozrywki, opieki nad dziećmi, oferty punktów usługowych, placówek medycznych i medycyny estetycznej, a nawet urzędów publicznych – mówi Ewelina Nuszczyńska, Leasing and Flexible Workplaces Manager, Adgar Poland.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie również bliźniaczą placówkę – Centrum Rehabilitacji przy ul. Nowolipie 18.