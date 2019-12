Centrum U7 wchodzi do Galerii Metropolia

20 gru 2019

Siedemnaście torów do bowlingu, pięć stołów bilardowych, cztery stanowiska do gry w darts oraz bogato wyposażony bar. Taką ofertę zapowiada Centrum U7, które niebawem będzie świętowało otwarcie swojego nowego lokalu w Galerii Metropolia. - To będzie zupełnie nowa kręgielnia. Najlepsza w Trójmieście - takie głosy można usłyszeć wewnątrz firmy.