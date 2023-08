Naprzeciwko centrum Ursynów pojawiła się piekarnia z gruzińskimi specjałami Likani.

Przy Centrum Ursynów pojawiał się nowa propozycja gastronomiczna.

Na odwiedzających galerię czekają gruzińskie wypieki.

Likani ma nowy punkt na mapie warszawy sąsiaduje z głównym wejściem Centrum Ursynów.

Przed centrum handlowym Ursynów pojawiła się brązowa budka a w niej gruzińskie wypieki. Likani to piekarnia która powstała m.in. z miłości Twórców do swojej ojczyzny. Nowy pawilon piekarni znajduje się przy głównym wejściu do Centrum Ursynów.

Piekarnia Wypieki Gruzińskie Likani powstała z miłości do Gruzji. Klienci znajdą w niej gruzińskie specjały: tradycyjne chaczapuri z serem oraz z serem i boczkiem, kubdari (z mięsem), a także pchaliani (z serem i szpinakiem).

Centrum Ursynów jest jednym z głównych centrów handlowych zlokalizowanych w dzielnicy Ursynów. Jego zróżnicowana oferta oraz dogodne położenie w centrum dzielnicy przy jednaj z głównych arterii komunikacyjnych miasta, ul. Puławskiej, sprawia, że od wielu lat jest ono miejscem zakupów zarówno dla mieszkańców Ursynowa, jak i okolicznych miejscowości.

Centrum składa się z kilku części. Pierwsza z nich to budynek główny z hipermarketem, marketem budowlanych oraz galerią handlową. Druga część to budynek położony bezpośrednio przy ul. Puławskiej, w którym swoje usługi świadczą: klub Zdrofit, Go Sport oraz RTV EURO AGD. Ponadto na terenie parkingu, na którym dostępnych jest blisko 2 tysiące miejsc parkingowych, zlokalizowana jest Stacja Kontroli Pojazdów, stanowiąca kolejny obiekt należący do Centrum.

