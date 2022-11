Sieci handlowe, zarządzający centrami handlowymi i ich najemcy szukają rozwiązań, które pozwolą racjonalnie zarządzać energią elektryczną i obniżyć rachunki za prąd.

Centra handlowe, galerie i sieci sklepów ograniczają zużycie energii.

Obniżanie temperatury w częściach wspólnych, ograniczanie i czasowe wyłączanie oświetlenia elewacji, reklam, parkingów czy korytarzy technicznych to już codzienność obiektów handlowych.

Racjonalne zarządzanie energią i analiza danych są na wagę złota.

Problem ma charakter globalny, a wyższe rachunki z tytułu ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji czy dużej liczby energochłonnego sprzętu chłodniczego spędzają sen z powiek większości firm – bez względu na długość i szerokość geograficzną. W niemieckich galeriach handlowych wyłączane są okresowo ruchome schody, z kolei francuskie sieci supermarketów ogłosiły wspólny plan energetyczny, zakładający obniżenie temperatury i natężenia światła w obiektach. Pomysłów jest wiele, ale wyzwań znacznie więcej.

Krótsze godziny otwarcia, niższe temperatury

W Polsce największe zmiany widoczne są w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych i tych, które dysponują budynkami wolnostojącymi. Wzorem placówek handlowych w Niemczech, marka Netto zdecydowała się na radykalne posunięcie i już zapowiedziała skrócenie godzin otwarcia niektórych marketów, inne marki rozważają lub wręcz wprowadzają rygorystyczne programy oszczędnościowe.

Obniżanie temperatury w częściach wspólnych, ograniczanie i czasowe wyłączanie oświetlenia elewacji, reklam, parkingów czy korytarzy technicznych to już codzienność – to jednak nie wystarczy, by wyrównać różnice w kosztach.

Na rynku wciąż panuje niepewność co do prognozowanych kosztów zużycia energii. Firmy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że przysłowiowe wykręcenie co drugiej żarówki nie wystarczy do uzyskania efektywności energetycznej. Wszyscy uważnie analizują każdy rachunek i szukają oszczędności wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe – mówi Katarzyna Kudelska z Grupy Impel, dyrektor segmentu Centra i Sieci Handlowe.

Ekspertka podaje przykłady wdrożeń, które pozwolą obniżyć rachunki bez wpływu na komfort klientów.

– W centrach handlowych wygaszane jest oświetlenie w godzinach zamknięcia, a w hiper- i supermarketach zrezygnowano z nadawania muzyki – wylicza.

Zdarza się nawet, że firmy sprzątające wyposażają się w niezależne źródła światła, by móc pracować w wygaszanych na noc pomieszczeniach – dodaje Katarzyna Kudelska.

Jak zaznacza, liczy się każda, nawet najmniejsza zmiana. – W sieciach spożywczych coraz częściej instalowane jest oświetlenie typu LED czy specjalne pokrywy na urządzeniach chłodniczych, które utrzymują niską temperaturę i w ten sposób pozwalają zmniejszyć zużycie prądu – podaje przykłady Katarzyna Kudelska. – Rośnie też grono firm, które zaczynają analizować faktyczne zużycie energii przez dany obiekt.

Analiza danych pomaga w obniżeniu rachunków

W obecnej sytuacji racjonalne zarządzanie energią jest na wagę złota. Niestety, w wielu przypadkach analiza poszczególnych składowych faktury za energię elektryczną czy optymalizacja parametrów zależy jednak od budżetu firmy oraz kompetencji zarządców w dziedzinie energetyki.

Liczba zgłaszających się do nas firm sukcesywnie rośnie, co pokazuje skalę problemu – mówi Joanna Konopko, wiceprezes zarządu Prognosis, spółki działającej w ramach Grupy Impel.

Prognosis opracowała system, który, m.in. służy do bieżącego monitorowania i prognozowania zapotrzebowania zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie.

– Firmy podejmują wiele kroków w kierunku oszczędności, ale muszą również przygotować się na to, że taniej nie będzie. Jedną z opcji, która pozwoli na rzeczywiste obniżenie rachunków za energię, jest regularny pomiar i szczegółowa analiza danych. Dzięki temu możemy zmniejszyć koszty, przy tym samym zużyciu – dodaje Joanna Konopko.

Jak wyjaśnia, w wielu centrach handlowych moc zamówiona zostaje określona na etapie projektowania budynku i wskazuje na jakie maksymalne obciążenie gotowa jest jego instalacja energetyczna. Na tej podstawie zarządcy podpisują potem umowy z dystrybutorem energii na konkretną wartość mocy zamówionej. Tymczasem w praktyce rzadko zdarza się obciążenie instalacji bliskie 100 proc.

Faktury wystawiane są za całkowitą moc zamówioną, a niejednokrotnie faktyczne zużycie w danym obiekcie jest znacznie niższe – wyjaśnia Joanna Konopko.

Przestrzega również przed niedoszacowaniem mocy zamówionej.

– Przekroczenie wartości mocy zamówionej grozi wysokimi karami, które wynoszą 10-krotność stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW nadwyżkowej mocy. Warto zatem zadbać o optymalne parametry dobrane do faktycznego profilu energetycznego - radzi.

Zużycie pod kontrolą

Dzięki Systemowi Prognosis zarządca centrum handlowego otrzymuje dane z liczników energii elektrycznej w czasie rzeczywistym i w regularnych odstępach czasu. Ma do nich dostęp 24h na dobę.

- Dzięki temu jest w stanie nie tylko oszacować faktyczne zapotrzebowanie na energię, ale również określić krytyczne godziny zużycia, czy najbardziej energochłonne strefy. Na podstawie zebranych danych, może wdrożyć konkretne rozwiązania oszczędnościowe, w tym zmianę taryfy i dobór optymalnych parametrów dystrybucyjnych – tłumaczy Joanna Konopko.

Wskazuje na jeszcze jedną ważną funkcję systemu.

– Dzięki urządzeniu zainstalowanemu przy liczniku, mamy dostęp również do danych historycznych, co pozwala wykryć nieprawidłowości, w tym błędną konfigurację. Analiza danych może stanowić podstawę do wystąpienia do dystrybutora o korektę i zwrot nadpłaty - wyjaśnia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl