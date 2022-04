Ceny paliw a dostawa. Konsumenci zrezygnują z zakupów online?

Ceny paliw niewątpliwie wpłyną na koszty dostaw w e-commerce, co więcej, będą nadal rosły. Czy oznacza to powrót konsumentów do sklepów stacjonarnych? Pytamy Sylwestra Kubiaka z firmy Gemius.

- Niekoniecznie. Tym, co najbardziej przyciąga klientów do zakupów online są

bowiem nie tylko ceny, ale także szeroko rozumiana wygoda. Polega ona m.in.

na nieograniczonym czasie zakupów, braku konieczności jechania do sklepu czy

dźwigania ciężkich paczek, co ma szczególne znaczenie w przypadku

dokonywanych „na zapas” zakupów spożywczych. Polskie rodziny często robią

większe zakupy raz na tydzień - dwa, a w międzyczasie dokupują niezbędne

pojedyncze produkty, np. te z krótkim terminem ważności. I właśnie te duże

zakupy często dokonywane są w kanale online, ze względu na tak istotny

komfort i wygodę - mówi nam ekspert.

