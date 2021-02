CH 3 Stawy połączyło siły z restauratorami

Inicjatywa „3mamy z Kato” to odpowiedź na apel branży gastronomicznej o wsparcie w dobie kryzysu w związku z epidemią koronawirusa. Zakupione posiłki trafiły do podopiecznych 9 podmiotów podlegających MOPS-owi: Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i jego filii, Noclegowni dla Osób Bezdomnych oraz 6 świetlic specjalistycznych.

- 3mamy z Kato to niezwykły projekt, udowadniający, że razem możemy więcej. Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Miasta Katowice i MOPS-em, które zorganizowały transport, mogliśmy zakupić od restauratorów z naszej galerii więcej posiłków. Tym samym przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku, a z drugiej strony mieszkańcy Katowic: samotne matki, młodzież i bezdomni otrzymali większą pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do sukcesu projektu: Urzędowi Miasta Katowice, MOPS-owi, pracownikom schronisk, noclegowni, świetlic i restauratorom z CH 3 Stawy – mówi Marta Prusak z Multi Poland, Dyrektor CH 3 Stawy.

- Wzajemne wsparcie i solidarność są bardzo istotne w trudnym czasie pandemii. Dlatego bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym działaniom z Centrum Handlowym 3 Stawy dotarliśmy z pomocą do 1000 najbardziej potrzebujących osób z naszego miasta. Bardzo dziękuję też przedsiębiorcom i restauratorom, którzy dołączyli do akcji, bo dla nich to również wyjątkowo trudny czas. Cieszę się, że w Katowicach możemy liczyć na siebie nawzajem – mówi Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic.

Łącznie przygotowano 1000 posiłków i były to zarówno potrawy wywodzące się z kuchni amerykańskiej, greckiej i Dalekiego Wschodu, jak i desery: rurki z kremem, ciastka i ciasta.

Akcja „3mamy z Kato” to kontynuacja wiosennej akcji „3mamy z Medykami”, podczas której Centrum Handlowe 3 Stawy włączyło się w pomoc służbie zdrowia w czasie epidemii koronawirusa. Wiosną pomoc otrzymało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, któremu 3 Stawy przekazały artykuły spożywcze dla pracowników medycznych oraz środki higieny osobistej i chemię gospodarczą dla pacjentów.