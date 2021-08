CH Focus inwestuje w zielone rozwiązania

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 sie 2021 14:48

W ostatnim czasie na dachu bydgoskiego centrum handlowego Focus pojawiła się instalacja fotowoltaiczna. To inwestycja z korzyścią dla środowiska, mieszkańców oraz galerii - przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz znacząco ograniczy zużycie energii elektrycznej obniżając koszty funkcjonowania centrum handlowego.