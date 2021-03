CH Focus z nowym najemcą. W ofercie materace

Pod marką KOŁO kryją się wyroby polskiej firmy MK Foam, od 28 lat produkującej najwyższej jakości materace oraz akcesoria do spania. W nowo otwartym sklepie w CH Focus zakupy można robić już od dzisiaj. Sklep zajmuje powierzchnię ponad 110 m kw. i mieści się na parterze centrum handlowego, w sąsiedztwie salonu Royal Collection.

– Cieszymy się, że do grona naszych najemców dołącza salon firmowy KOŁO Materace i Łóżka. To pierwszy tego typu lokal oferujący meble i akcesoria do sypialni w CH Focus. Markę wyróżnia różnorodność oraz modna i prosta stylistyka, która z pewnością przypadnie do gustu klientom poszukującym ciekawych rozwiązań. Sklep z powodzeniem wypełni lukę w asortymencie dodatków do domu w naszym centrum - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.

CH Focus położone jest w samym centrum miasta. Pozyskanie nowego najemcy jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów poszukujących kompleksowej oferty w jednym miejscu.

- CH Focus to idealne miejsce do prowadzenia naszego biznesu oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami. Na miejscu mogą zapoznać się z szeroką ofertą marki KOŁO, a także z pomocą doświadczonego sprzedawcy dopasować dla siebie odpowiedni model materaca lub łóżka czy złożyć indywidualne zamówienie - mówi Weronika Górecka z firmy M&K Foam Koło. – Dzisiaj zadebiutowaliśmy w bydgoskim centrum i w związku z tym zapraszamy serdecznie do odwiedzenia firmowego salonu. Klienci znajdą w nim także mnóstwo ciekawych rozwiązań i pomysłów m.in. do sypialni, które ułatwią im podjęcie decyzji zakupowych - dodaje Weronika Górecka.

To nie jedyna zmiana, jaka zaszła w bydgoskim centrum. W sobotę 27 lutego swoją dotychczasową lokalizację zmienił sklep z zabawkami Top Toys. Najemca przeniósł się na I piętro galerii do większego salonu o powierzchni wynoszącej prawie 60 m kw. W nowym punkcie klienci mają dostęp do szerszej oferty, która jest w trakcie rozbudowywania o najpopularniejsze marki zabawek. Sklep zlokalizowany jest pomiędzy salonem Intersportu a salonem firmowym Adidas.