CH Ogrody zamyka rok na plusie

Modernizacja centrum, przedłużenie umów, nowi najemcy oraz wzrost obrotów – tak rok 2019 zamknęło Centrum Handlowe Ogrody, należące do portfela inwestycyjnego CPI Property Group.

Rok 2019 CH Ogrody może zaliczyć do udanych. Po rozbudowie centrum w 2015 r. właściciel – CPI Property Group – w ubiegłym roku postawił na modernizację food courtu. Strefa gastronomiczna została powiększona oraz odnowiona, tak by wpisać się w najnowsze trendy i oczekiwania klientów. Nowoczesne rozwiązania designerskie oraz zastosowane naturalne materiały wykończeniowe podnoszą komfort przebywania. Zmiana aranżacji przestrzeni polega na wprowadzeniu dużej ilości zieleni, płynnie wkomponowanej w architektoniczną całość, u podstaw czego leżało ugruntowanie natychmiastowych i trwałych skojarzeń z nazwą centrum. Z szerokiej oferty gastronomicznej może teraz korzystać znacznie więcej klientów. Food court dysponuje 404 miejscami do konsumpcji oraz 8 specjalnymi krzesełkami dla dzieci.

Optymistycznie nastrajają też wyniki centrum. W 2019 obroty najemców wzrosły o 3,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

- Należy pamiętać, że z powodu wprowadzenia ustawy o niedzielach niehandlowych, przez 46 dni centrum było zamknięte. Biorąc również pod uwagę ogólne wskaźniki – jest to wynik bardzo dobry i świadczy o stabilnej pozycji Ogrodów w regionie – podsumowuje Edyta Bobek, Leasing Director, CPI PG Poland.

W 2019 r. w CH „Ogrody” pojawiły się nowe marki oraz przedłużonych zostało 38 umów

z obecnymi najemcami, na łączną powierzchnię blisko 7,1 tys. mkw. W 2020 do Centrum wprowadzą się kolejni najemcy – z segmentu handlowego oraz gastronomicznego, a obecni planują remonty sklepów i otwarcia w nowszej odsłonie. „Staramy się zaprosić do współpracy lubiane marki, które cieszą się dużą popularnością. W 2019r. dołączyli do nas: „5-10-15”, „So! Coffee” oraz „Smoke Shop. Następni najemcy wprowadzą się już w I kwartale 2020r – tłumaczy Edyta Bobek.

- Wszelkie działania prowadzone są w zgodzie ze zmieniającymi się oczekiwaniami konsumenckimi względem funkcji centrum handlowego. Dla jeszcze większej wygody klientów powstały dwie nowoczesne strefy relaksu, a także uruchomione zostały nowe schody z parteru na pierwsze piętro, by ułatwić komunikację wewnętrzną – komentuje Beata Taborska, Asset Manager portfela retail w CPI Property Group Poland.

- Mamy nadzieję, że mimo znaczącego zwiększenia liczby niedziel niehandlowych w 2020 r., wprowadzane zmiany – zarówno w doborze najemców, jak i aranżacji centrum, korzystnie wpłyną na bilans obrotów i zadowolenie klientów – dodaje Edyta Bobek.