CH Osowa powiększa ofertę dla dzieci

Centrum Handlowe Osowa w poprzednim roku wzbogaciło się o kilka znanych, międzynarodowych marek. W 2020 rok weszło z impetem, otwierając sklep 5.10.15. z ofertą dla najmłodszych. Jest to drugi sklep tej sieci otwarty w Trójmieście i zajmuje on powierzchnię 77,5 mkw. Marka od ponad 25 lat oferuje odzież dziecięcą – obecnie posiada ponad 220 salonów w całej Polsce, tym samym będąc w czołówce sklepów z asortymentem dla dzieci do 12 roku życia. Ich oferta zawiera ubrania dla niemowląt, przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Proponowane kolekcje dla dzieci to ubrania i dodatki w stylu formalnym, casualowym oraz sportowym.



- Sieć sklepów partnerskich 5.10.15. rozwija się konsekwentnie i obecnie liczy sobie ponad 220 jednostek. Dzięki modelowi franczyzowemu rozpoczynamy działalność w nowych lokalizacjach, a otwarcie kolejnego sklepu w Trójmieście to z pewnością duży krok dla całej marki – mówi Michał Popowicz, właściciel salonu.



Centrum Handlowe Osowa dba o bogatą ofertę dla najmłodszych klientów – między innymi przez proponowanie atrakcji na terenie CH Osowa, takich jak elektryczne bujaki w różnych wariantach, sklep meblowy Meblik z ofertą wyłącznie dla najmłodszych, profesjonalny salon z rowerami dla dzieci Szprychy.com, a także dziecięcą ofertę modową dostępną w H&M, Szachownicy oraz Pepco. Centrum Handlowe organizuje także wiele wydarzeń skierowanych wyłącznie do maluchów.



- Marka 5.10.15. dba o swoich najmłodszych klientów poprzez wybór najlepszych i najwygodniejszych materiałów. Jest doceniana przez rodziców w całej Polsce, dlatego cieszymy się, że nasza oferta została urozmaicona o kolejny sklep z asortymentem dziecięcym – mówi Justyna Siemińska, dyrektor CH Osowa.