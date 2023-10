CH Osowa jest jednym z pierwszych obiektów handlowych w Trójmieście. W galerii znajduje się blisko czterdzieści sklepów oraz punktów usługowych polskich oraz międzynarodowych marek. Tworzą one uzupełniającą się ofertę dla mieszkańców Gdańska w głównych segmentach: spożywczym, modowym, zdrowia i urody, multimediów, wyposażenia wnętrz i ogrodów, gastronomicznym, a także zoologicznym.

Ostatni z segmentów właśnie został poszerzony o nową, międzynarodową sieć Maxi ZOO. Na powierzchni 365 mkw. klienci CH Osowa znaleźć mogą szeroki asortyment dla zwierząt. Wyróżnikiem marki jest oferowanie nie tylko podstawowych produktów niezbędnych do opieki nad domowymi zwierzętami, ale także artykułów specjalistycznych, jak specjalne karmy czy leki OTC dla zwierząt z problemami zdrowotnymi oraz szeroka gama akcesoriów.

Maxi Zoo w CH Osowa został otwarty w nowoczesnym formacie 3.0. W sklepie znajduje się bezpłatny bar dla czworonogów i waga, dająca możliwość zważenia swojego zwierzęcia. Na miejscu oferowane są również porady w kwestii karmienia i pielęgnacji. Nowy format wprowadza jaśniejsze oświetlenie

i minimalny, industrialny wygląd. Wykorzystanie niższych regałów poprawia widoczność, a części modułowe pozwalają tworzyć atrakcyjne ekspozycje produktowe.

Dzięki tak świadomym, innowacyjnym markom możemy zapewniać naszym klientom maksymalny komfort oraz wyjątkowe doświadczenia zakupowe. To dla nas bardzo istotne. Niedawno przeprowadziliśmy nowatorki konkurs, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w którym zapytaliśmy naszych klientów w social mediach, jak w ich oczekiwaniu powinny wyglądać centra handlowe przyszłości. Jedną z ważnych kwestii wskazywanych przez nich była rola pozytywnego doświadczenia zakupowego, które nie ogranicza się jedynie do transakcji handlowej, ale obejmuje atmosferę i zindywidualizowane podejście do klienta. To ważna wiedza dla całej branży handlowej. Marka Maxi Zoo zdaje się doskonale to rozumieć, co pokazuje przez konsekwentnie realizowaną strategię – mówi Agata Stańkowska, Head of Leasing Sierra Balmain.