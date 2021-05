CH Pogoria z nową marką artykułów gospodarczych

Banquet posiada szeroki asortyment sprzętów i narzędzi do przygotowywania i serwowania potraw i napojów, a także przechowywania składników oraz gotowych posiłków.

– BANQUET to marka stworzona przez pasjonatów dobrego gotowania. Dla nas kuchnia to serce domu, a apetyczne jedzenie jest okazją do spędzenia wielu wspaniałych chwil, z tymi, na których nam najbardziej zależy. Produkty BANQUET łączą jakość, której oczekują profesjonaliści z ceną atrakcyjną dla każdego – mówi Jakub Jarczyński, menedżer ekspansji BANQUET. – Szeroka oferta marki odpowiada na rozmaite gusta i potrzeby naszych klientów. Oferujemy produkty w różnych stylach i z rozmaitych materiałów – syntetycznych i naturalnych. Ponadto, w naszym asortymencie znajdują się także m.in. drobne akcesoria ogrodnicze czy elementy dekoracyjne – wszystko po to, by dom odzwierciedlał charakter jego mieszkańców – dodaje Jakub Jarczyński.

Salon BANQUET w CH Pogoria to 120 mkw. urządzone w minimalistycznym stylu marki. W lokalu dominują czerń i biel, a podział na intuicyjne sekcje tematyczne ułatwia szybkie zlokalizowanie poszukiwanych produktów. Asortyment sklepu to miks produktów klasycznych linii marki, serie limitowane oraz zmienna oferta sezonowa. Lokal znajduje się na parterze galerii, nieopodal salonu Smyk.