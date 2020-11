CH Posnania z okularami sieci Fielmann

Sieć Fielmann skutecznie realizuje swoją strategię rozwoju – po otwarciu w Toruniu, nadszedł czas na otwarcie kolejnego butiku – w CH Posnania w Wielkopolsce. To już trzeci salon Fielmann w Poznaniu.



- Zgodnie z misją marki Fielmann, najważniejszy jest dla nas Klient. Naszym głównym zadaniem jest sprawienie, aby podczas wizyty w salonie każdy czuł się w pełni profesjonalnie obsłużony, by wychodził z satysfakcją i idealnie dobranymi okularami. Chcemy, aby nasze usługi były dostępne dla wszystkich, dlatego też staramy się sukcesywnie rozbudowywać sieć salonów. Otwarcie kolejnej lokalizacji w Poznaniu jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem, to już 22. butik optyczny marki Fielmann w Polsce. Chcemy stać się głównym graczem w branży w regionie i wierzę, że każdy nowy salon zbliża nas do celu - mówi Dariusz Sądowski, dyrektor generalny.



Wszyscy odwiedzający salony Fielmann mogą być pewni gwarancji wysokich standardów higieny – pracownicy regularnie dezynfekują dłonie oraz oprawy, a także noszą maski ochronne podczas trwania całej konsultacji. Również wszystkie powierzchnie, produkty i sprzęt, które używane są podczas porady są regularnie dezynfekowane.



Marka Fielmann rozwija swoją działalność na rynku polskim, dlatego też w planach są kolejne otwarcia. W najbliższych miesiącach marka planuje otworzyć butiki w miastach, w których dotychczas nie była obecna, m.in. w centralnej Polsce. Obecnie, poza Poznaniem, salony firmowe Fielmann w Polsce znajdują się również we Wrocławiu, w Częstochowie, Toruniu, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Radomiu, Katowicach, Gliwicach, Płocku, Gdyni, Bytomiu, Koszalinie, Chorzowie, Legnicy oraz w Bydgoszczy.



W 2019 roku firma Fielmann sprzedała ponad 130 000 par okularów i wygenerowała roczny obrót w wysokości 13,4 mln EUR. Główną wartością firmy jest jej kadra – w tym momencie w Polsce Fielmann zatrudnia ponad 250 pracowników, wspiera ich rozwój zawodowy, oferując pakiety szkoleń na każdym etapie kariery. Na czas lockdownu Fielmann zagwarantował pracę wszystkim pracownikom na takich samych warunkach jak przed kryzysem.