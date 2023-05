W ostatnich tygodniach do grona najemców bydgoskiego Centrum Handlowego RONDO dołączyło trzech nowych najemców.

Nowi najemcy CH RONDO to: Gudi Home, Pink Box oraz Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb.

Firmy podpisały umowy najmu lokale o łącznej powierzchni blisko 1 700 mkw.

Gudi Home to sieć sklepów oferujących towary w niskich cenach – niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. CH Rondo jest pierwszą i jedyną lokalizacją Gudi Home w Bydgoszczy, a jednocześnie 4. lokalizacją w Polsce. Szeroki asortyment sklepu obejmuje takie kategorie produktów jak odzież, akcesoria do domu, artykuły sportowe, kosmetyki, zabawki czy drobną elektronikę.

Pink Box to z kolei najemca, który poszerzył ofertę modową CH Rondo. Na klientki bydgoskiego centrum czeka szeroki asortyment odzieży i akcesoriów. W ofercie sklepu można znaleźć ubrania na każdą okazję, torebki, czapki, ozdoby do włosów oraz wiele innych dodatków modowych. Dzięki atrakcyjnym cenom i wielu promocjom, oferta Pink Box jest niezwykle konkurencyjna i – podobnie jak w przypadku Gudi Home – skierowana do klienta wrażliwego na cenę.

CH Rondo wzmocniło również swoją ofertę gastronomiczną za sprawą otwarcia Piekarni Grochola Prawdziwy Chleb. W ofercie tej lokalnej piekarni znajdują się świeżo wypiekane chleby, bułki, ciasta, a także dania lunchowe m.in. włoska pizza, kanapki i sałatki. Tradycyjne receptury, niezwykłe zaangażowanie pracowników oraz rzemieślniczy charakter zakładów produkcyjnych w połączeniu z nowoczesnością, gwarantują najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Gudi Home operuje na powierzchni ponad 1 300 mkw. i zajmuje dwupoziomowy lokal, zlokalizowany w sąsiedztwie Pepco na poziomie 0 oraz perfumerii Sephora na poziomie 1. 70-metrowa Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb otworzyła się w strefie gastronomicznej, tuż obok Stogram. Pink Box zajmuje powierzchnię blisko 220 mkw. i znajduje się na poziomie 1, naprzeciwko salonu Apart.

Podniesienie atrakcyjności CH Rondo poprzez wprowadzenie do tenant-mix nowych marek powoduje, że klienci jeszcze chętniej wybierają nasze centrum, mając świadomość, że w CH Rondo w jednym miejscu znajdą wszystko, czego potrzebują. Systematyczne rozszerzenie oferty centrum o marki z różnorodnych branż wynika nie tylko z naszego pozycjonowania. To także odpowiedź na potrzeby naszych Klientów oraz kierunki rozwoju branży retail –mówi Justyna Podpora, Asset Manager w Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Rondo.

CH Rondo to centrum handlowe typu convenience, umożliwiające dokonanie szybkich, codziennych zakupów. Ostatnie nowe otwarcia w bydgoskim centrum wpisują się w obowiązujące od kilku lat trendy na rynku nieruchomości handlowych. Na fali popularności są właśnie obiekty typu convienence, ponieważ zmieniają się zachowania zakupowe klientów. Polacy coraz chętniej wybierają mniejsze centra handlowe zlokalizowane w sąsiedztwie, z szeroką ofertą handlową. Oferta ta pozwala na zrobienie wszystkich niezbędnych zakupów w komfortowych warunkach oraz pod jednym dachem, co ma konkretny wpływ na oszczędzanie czasu konsumenta.

Ważnym aspektem jest również aktualna sytuacja ekonomiczna, która przekłada się na większą wrażliwość klientów na cenę. Konsumenci rozważnie planują zakupy i coraz częściej kryterium wyboru produktu staje się cena, stąd stale rosnąca popularność marek z niskobudżetową ofertą. Centrum Handlowe Rondo z ostatnimi zmianami na mapie najemców idealnie wpisuje się w te potrzeby – w dogodnej lokalizacji, dostępne dla różnorodnych grup, zapewniające wygodne zakupy, z przystępną cenowo różnorodną ofertą oraz podkreślające ważność lokalności, która jest wpisana w DNA centrum.

