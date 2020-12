CH Stopiak w nowej odsłonie, ale to nie koniec prac

To salony sieci, które obecne były w starym budynku, jednak po gruntownej przebudowie obiektu zyskały one zupełnie nowy blask i większą powierzchnię. Pierwsze sklepy Parku Handlowego przy ul. Ludźmierskiej to znane marki - jest też klub fitness.

Trwają prace w galerii, która docelowo ma mieć blisko 25 tys. mkw. powierzchni. Kolejne sklepy mają zostać otwarte już początkiem roku, a dalsze na przełomie maja i czerwca.