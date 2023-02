Wielkimi krokami zbliża się Święto Kobiet i z tej wyjątkowej okazji Centrum Handlowe Turawa Park będzie motywować swoje Klientki do szukania inspiracji i dbania o siebie.

Już 4 marca, w godzinach 13.00 - 18.00, na pasażu centrum, będzie można skorzystać z porad kosmetologa, konsultacji z dietetykiem oraz trenerem.

Bedzie można dokonać pomiaru składu masy ciała, wziąć udział w warsztatach kosmetycznych.

W mediach społecznościowych pojawił się także konkurs o inspirujących kobietach, w którym wygrać można weekend w SPA.

Dla Pań, które w dniu wydarzenia odwiedzą Centrum Handlowe Turawa Park, przygotowano także miłe niespodzianki.

Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby zadbać o swoje zdrowie, umysł i dobre samopoczucie. Dlatego już w sobotę 4 marca, w Centrum Handlowym Turawa Park, wszystkie Panie będą mogły liczyć na wsparcie specjalistów w zakresie zdrowia i urody, niecodzienne warsztaty kosmetyczne i atrakcyjne niespodzianki.

Dzień Kobiet w Turawa Park.

Porady kosmetologa

Każda kobieta czuje się pięknie, gdy jej skóra jest zdrowa, dlatego w dniu wydarzenia skorzystać będzie można z konsultacji kosmetologicznych. Centrum zaprasza na indywidualne konsultacje dla kobiet w każdym wieku, dotyczące dbania o skórę, prawidłowej pielęgnacji cery i rozwiązywania problemów z nią związanych.

Porady kosmetologa.



Pomiary składu masy ciała i konsultacje trenerskie

Dbanie o zdrowie, to w dużej mierze kondycja fizyczna, dlatego przygotowano bezpłatne konsultacje z trenerem Calypso Fitness Club, który podpowie jak najlepiej zadbać o formę i jak dopasować rodzaj zajęć do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, dzięki specjalistycznemu urządzeniu Tanita możliwe będzie sprawdzenie wieku metabolicznego, poziomu tkanki tłuszczowej i zawartości wody w organizmie.

Konsultacje z dietetykiem

Podczas konsultacji z dietetykiem, z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu będzie można dowiedzieć się jak zrzucić zbędne kilogramy na wiosnę oraz jak zadbać o siebie poprzez zdrowe odżywianie.

Atrakcje z okazji Dnia Kobiet.



Warsztaty tworzenia naturalnych kul kąpielowych

Pachnące i pięknie musujące kule do kąpieli oraz pudry zapewnią wspaniałą i relaksującą kąpiel, odprężą ciało i umysł. W dniu wydarzenia, na pasażu centrum, znajdą się stanowiska warsztatowe, przy których pod okiem instruktora będzie można samodzielnie stworzyć ekologiczne kule kąpielowe według indywidualnych upodobań.

Każda Kobieta zasługuje na chwilę odpoczynku i relaksu, z dala od codziennych obowiązków, aby zebrać siły i inspiracje do działania. Dlatego Centrum Handlowe Turawa Park ogłosiło konkurs – „KOBIETY, KTÓRE INSPIRUJĄ”, w którym do wygrania jest weekend w SPA, bilety do teatru i upominki od partnerów wydarzenia.

Aby wziąć udział w konkursie należy pod postem konkursowym na profilu Centrum Handlowego Turawa Park na Facebooku, udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jaka kobieta Cię inspiruje i dlaczego?”. Konkurs potrwa do 2 marca.





