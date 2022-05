Chanel otworzy sklepy wyłącznie dla klientów premium

Chanel planuje otworzyć butiki wyłącznie dla klientów premium.

Przychody francuskiego giganta wzrosły w roku 2021 o blisko 50% w stosunku do 2020 roku.

W ubiegłym roku francuska firma otworzyła butik w słynnym Design District w Miami.

CFO Chanel, Philippe Blondiaux zdradził The Business of Fashion, że luksusowa francuska marka ruszy z ekskluzywnymi butikami dla klientów, którzy wydają najwięcej. Tacy klienci nie musieliby czekać w długich kolejkach i cieszyliby się większym bezpieczeństwem.

Wśród powodów wymieniany jest duży ruch w sklepach Chanel. Jak wynika z opublikowanego przez firmę komunikatu prasowego, przychody francuskiego giganta wzrosły w roku 2021 o blisko 50% w stosunku do 2020 roku i o 23% w stosunku do poziomu sprzed pandemii. Zysk operacyjny wyniósł 5 461 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 170% w stosunku do roku 2020.

To wszystko francuski gigant osiągnął bez obecności w kanale e-commerce (wyjątkiem są produkty marki z sektora Fragrance & Beauty). Co więcej wydaje się, że Chanel nie zamierza zmienić swojej polityki w najbliższym czasie, stawiając na wizerunek marki wysoce ekskluzywnej, dostępnej wyłącznie stacjonarnie.

Jak przeczytamy w komunikacie prasowym, w 2021 firma kontynuowała znaczące inwestycje w istniejącą i przyszłą sieć dystrybucji detalicznej. Wśród inwestycji Chanel był zakup budynku handlowego w San Francisco, a także otwarcie butiku w Design District w Miami.