Change Lingerie otwiera nowy salon, ale dalsza ekspansja zostaje wstrzymana

Salon Change Lingerie w Galerii Kazimierz









Dodano: 07 maj 2020 19:06

W krakowskiej Galerii Kazimierz został otwarty nowy salon z bielizną Change Lingerie. To drugi, po Bonarce, regularny sklep marki w Krakowie. - Strategia firmy na ten rok zakładała jeszcze co najmniej kolejnych 3 do 5 salonów w nowych lokalizacjach, niestety życie zweryfikowało te plany - mówi Tariq Al-Sakkaf, członek zarządu Change Lingerie.