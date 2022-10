W czwartek 20 października do grona najemców NoVa Park dołączyło CHANGE Lingerie. Jest to pierwszy sklep z bielizną duńskiej marki w Gorzowie Wielkopolskim.

CHANGE Lingerie to marka doceniająca naturalne piękno i projektująca bieliznę idealnie dopasowaną do każdego ciała. W salonach CHANGE Lingerie można znaleźć bieliznę, która podkreśla kobiece kształty i sprawia, że Panie czują się komfortowo niezależnie od rozmiaru. Szeroka paleta biustonoszy w 88 różnych rozmiarach (obwody od 60 do 100cm, miseczki od A do M) oraz bezpłatne porady profesjonalnych brafitterek pomagają kobietom na całym świecie idealnie dobrać bieliznę.

CHANGE Lingerie to kolejna nowa marka, która wzbogaca ofertę NoVa Park. Regularnie poszerzamy asortyment dostępny w naszym centrum handlowym, dbając o obecność marek ze wszystkich kluczowych segmentów. Cieszymy się, że znane brandy darzą nas zaufaniem i idziemy po więcej! Jeszcze w tym miesiącu na klientów NoVa Park czeka otwarcie kolejnego salonu z unikalną na rynku lokalnym marką – mówi Ewa Bujnowska, Leasing Manager NoVa Park.

Salon CHANGE Lingerie zajmuje lokal o powierzchni 75 mkw. i jest zlokalizowany na poziomie 0, przy sklepie Office Shoes.

