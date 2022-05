Charakterystyczna kładka do likwidacji. Zmiany wokół centrum handlowego Pogoria

Stałym elementem związanym ściśle z CH Pogoria była kładka, dzięki której m.in. klienci centrum mogli się tam dostać, bez konieczności wchodzenia na jezdnię. Jednak kładka przechodzi do historii. Miasto szykuje zmiany - podaje dabrowagornicza.naszemiasto.pl

Kładka idzie do likwidacji, ponieważ władze Dąbrowy Górniczej przebudowują cały układ komunikacyjny w śródmieściu. Włodarze miasta chcą uspokoić ruch i zachęcić do korzystania z powstającej obwodnicy centrum.

Pierwszym krokiem do tego, by nieco zniechęcić kierowców do wjazdu do centrum będzie właśnie likwidacja kładki prowadzącej do Centrum Handlowego Pogoria oraz sąsiedniej, bliżej ulicy Sienkiewicza - informuje dabrowagornicza.naszemiasto.pl