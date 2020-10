Charlie Food & Friends wierzy w galerie, ale szuka też nowych kanałów sprzedaży

Utrzymaliśmy wszystkie siedem lokalizacji, choć ruch wraca do nich powoli i nierównomiernie. W najlepszej jest to ok. 80 proc. tego co było rok temu, a w najgorszej – poniżej 50 proc. Lockdown w nienaturalny sposób „odessał” popyt i odwiedzalność w galeriach handlowych. Ludzie wcześniej spędzali w nich czas, a teraz przez nie przebiegają. Mimo to w perspektywie długoterminowej wierzę w ich potencjał. Do kolejnych nowych lokalizacji na pewno wrócimy - przyznaje Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends.

Charlie Food & Friends utrzymał wszystkie swoje lokalizacje w galeriach handlowych. Czy negocjacje się już skończyły?



Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends: Jeszcze trwają. Zadziwiające jest to, że niektóre galerie nadal oczekują płatności za okres lockdownu, mimo spełnienia przez nas wszelkich formalnych warunków wynikających z ustawy. Taka postawa jest dla nas zupełnie niezrozumiała. To nie znaczy też, że pozostałe rozmowy były łatwe. Z biznesowego punktu widzenia jest to trudna sytuacja. Na szczęście udało się z większością właścicieli porozumieć. Nigdzie nie rozważaliśmy zamknięcia restauracji. W każdą z naszych lokalizacji na razie wierzymy, choć ruch wraca do nich powoli i nierównomiernie. W najlepszej jest to ok. 80 proc. tego co było rok temu, a w najgorszej – poniżej 50 proc.



Czy takie przejścia nie skłaniają do refleksji na temat zmiany strategii otwierania nowych lokalizacji?



Jak najbardziej. Wcześniej już się nad tym zastanawialiśmy, ale niekoniecznie myśleliśmy o rozwijaniu Charliego na ulicy. Skłanialiśmy się bardziej w kierunku uruchomienia nowych kanałów sprzedaży, np. cateringu pudełkowego. Planowaliśmy rozwój tego kanału sprzedaży w końcówce tego roku lub w 2021 r. Lockdown to przyspieszył. Od kwietnia do czerwca eksperymentowaliśmy z tą usługą. Charlie Delivery ładnie się sprawdził, więc postanowiliśmy zatrzymać go w naszej ofercie na stałe. Są to po prostu posiłki na cały dzień z dostawą do domu. Trochę przypomina popularny u nas catering dietetyczny, ale nasz Charlie raczej nie kojarzy się z odchudzaniem. To smaczne, sycące, domowe dania, podobne do tych, które można skomponować w naszych restauracjach. Nawet czasem żartobliwie i prowokacyjnie nazywamy go cateringiem niedietetycznym. Z naszych obserwacji wynika, że jest grupa osób, która korzysta z takich rozwiązań, bo nie chce lub nie ma czasu gotować, ale jednocześnie smakuje jej domowe jedzenie.



Gdzie Charlie Delivery jest osiągalny?



Mamy kuchnię centralną, która zaopatruje całą Polskę. Na razie działa ona w Łodzi, ale wkrótce ją przeniesiemy na Górny Śląsk. Dowóz do większości dużych miast zapewniają wyspecjalizowane platformy logistyczne.

Co się stało z waszymi planami ekspansji w Czechach?