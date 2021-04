Charytatywnie i rowerowo w Galerii Łomianki

8 maja 2021 roku na parkingu Galerii Łomianki będzie można się ponownie przekazać niesprawny lub nieużywany sprzęt rowerowy na rzecz Stowarzyszenia Mierz Wysoko.

Zbierane są:

· Nowe i używane rowery każdej wielkości;

· Części rowerowe (w tym ramy, koła);

· Akcesoria rowerowe (kaski, światełka, zapięcia itd.);

· Narzędzia przydatne przy naprawie rowerów.

Dzień zbiórki to także idealna okazja do zrobienia wiosennego przeglądu własnych „dwóch kółek. W akcję, również po raz kolejny, włącza się Mobilny Warsztat Rowerowy, którego przedstawiciele sprawdzą stan Twojego roweru lub poddadzą go ewentualnemu przeglądowi czy drobnej naprawie.

Stowarzyszenie Mierz Wysoko, działające na warszawskiej Pradze Północ, prowadzi swój własny warsztat, w którym podopieczni mają możliwość do nauki majsterkowania, naprawiania sprzętu rowerowego i tworzenia własnych pojazdów. Nieużywanym lub niesprawnym rowerom, dzieci przywracają drugie życie, ucząc się przy tym samodzielności i cierpliwości. Sprzęt staje się własnością majsterkowiczów pod warunkiem spełnienia przez nich dobrych uczynków.

Licznik dotychczasowych edycji akcji to ponad 600 zebranych rowerów, które przez 3 lata działań Stowarzyszenie Mierz Wysoko poddało recyklingowi. Większość z nich jest rozbierana na części, ale sporo także trafia na sprzedaż, dzięki czemu Stowarzyszenie może realizować kolejne plany i pomagać jeszcze większej grupie podopiecznych.

- Dzięki zbiórkom w Galerii Łomianki udało nam się otworzyć nowy warsztat całoroczny. Rozwijamy się - nasze warsztaty otwarte prowadzone są już w każdą sobotę, a nie tylko w sezonie wiosenno-letnim. Cieszymy się, że coraz więcej osób korzysta z naszego miejsca, coraz więcej rowerów jest recyklingowanych – mówi Emilia Szenderłata, prezeska zarządu Stowarzyszenia Mierz Wysoko.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Mierz Wysoko rozdało około 50 rowerów dziecięcych uchodźcom i potrzebującym. Dzięki zbiórkom i sprzedaży rowerów w tym roku ponownie uruchomi wakacyjny program dla dzieci – „Rower za dobro”. W ubiegłym roku podopieczni Stowarzyszenia zorganizowali zbiórkę dla bezdomnych zwierząt, w trakcie której zgromadzono 400 kg karmy, zabawki i koce.