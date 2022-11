Połowa ubrań Primark jest z recyklingu. - Jesteśmy zdeterminowani, by tworzyć zrównoważoną modę dostępną dla wszystkich - mówi Lynne Walker, dyrektor Primark Cares.

Rok temu Primark złożył nową obietnicę dotyczącą zmiany sposobu produkowania i pozyskiwania ubrań oraz podejścia do biznesu.

45 proc. ubrań sprzedawanych w Primark pochodzi z recyklingu.

Wykorzystywane są też materiały pozyskiwane w sposób zrównoważony.

To o 25 proc. więcej od chwili wprowadzenia strategii we wrześniu ub. r.

252 tys. 800 tys. rolników Primark przeszkolił w ramach projektu Primark Sustainable Cotton Programme - Program Zrównoważonej Bawełny.

Do końca 2023 r. marka planuje przeszkolić 275 tys. osób.

To największa inicjatywa tego typu wśród detalistów odzieżowych.

W obliczu rosnących kosztów życia, Primark dba, by moda była zrównoważona i dostępna.

Rok temu złożyliśmy nową obietnicę dotyczącą zmiany sposobu, w jaki produkujemy i pozyskujemy nasze ubrania, a także podejścia do prowadzenia naszego biznesu. By móc skoncentrować się na tej kwestii odpowiednio, świadomie wyznaczyliśmy sobie ambitne cele sięgające 2030 r. - powiedziała Lynne Walker, dyrektor Primark Cares.

Już 45 proc. odzieży sprzedawanej w sieci ma etykiety Primark Cares.

Wskazuje ona, że ubrania wyprodukowane są z materiałów pochodzących z recyklingu lub z bardziej zrównoważonych źródeł.

Marka zobowiązała się, że do 2030 r. wszystkie ubrania detalisty będą sprzedawane pod marką Primark Cares, przy zachowaniu tej samej, atrakcyjnej ceny.

W porównaniu z 27 proc. - w momencie ogłoszenia strategii we wrześniu ub. - dziś 40 proc. wszystkich sprzedanych ubrań bawełnianych zawiera:

bawełnę pochodzącą z recyklingu,

bawełnę organiczną,

pozyskiwaną z Programu Zrównoważonej Bawełny Primark.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy skupialiśmy się na budowaniu właściwych fundamentów dla naszej strategii zrównoważonego rozwoju Primark Cares. Dużą część naszej uwagi poświęciliśmy na przygotowanie się w odpowiedni sposób do wypełnienia podjętych zobowiązań. Dlatego też wdrażane pilotaże i procesy były równie ważne, jak postęp, który osiągnęliśmy w ciągu tego pierwszego roku powiedziała Lynne Walker, dyrektor Primark Cares.

Pierwszy Raport z Postępów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki przedstawia postępy firmy w zakresie zobowiązań podjętych w ramach strategii Primark Cares.

Primark - zrównoważony rozwój i etyka

Raport nakreśla ona szerszy kontekst społeczny i działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do:

produktów,

sklepów,

całego łańcucha dostaw marki.

Zwiększona koncentracja, inwestycje w nowe zespoły i umiejętności w skali całej firmy pozwoliły na znaczące postępy w realizacji przyjętych zobowiązań.

Primark nadal zamierza realizować swoją wizję, aby uczynić modę bardziej zrównoważoną dostępną dla każdego.

Program szkoleniowy Circular Design

Nowy program szkoleniowy pod nazwą Circular Design, był prowadzony pilotażowo wśród 24 członków zespołu produktowego i 6 dostawców.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy zostanie rozszerzony .

Marka przeprowadziła łącznie 43 warsztaty dotyczące naprawy i renowacji odzieży, zachęcając klientów i współpracowników do dłuższego wykorzystywania i noszenia ubrań.

Szkolenie odbyło się w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.

252 tys. 800 rolników zostało przeszkolonych w ramach Programu Zrównoważonej Bawełny Primark (PZBP).

Do końca 2023 r. firma ma zamiar przeszkolić 275 tys. rolników. To sprawia, że program ten jest największym tego typu przedsięwzięciem wśród wszystkich opracowanych przez detalistów odzieżowych.

Prawie 3 tys. rolników szkolonych w ramach PZBP wzięło udział w pilotażu dotyczącym stosowanie bardziej regeneracyjnych metod uprawy bawełny w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu.

Primark: obieg cyrkularny i opakowania bez plastiku

Pojemniki na odzież używaną - Textile Takeback boxes - zostały wprowadzone we wszystkich sklepach Primark w:

Wielkiej Brytanii,

Irlandii,

Niemczech,

Austrii.

Stanowią one łącznie 65 proc. wszystkich salonów marki na świecie.

Primark powołał tzw. Centrum Doskonalenia Opakowań. Jego celem jest wyeliminowanie ze swojej działalności do 2027 r. odpadów nie związanych z odzieżą, a także poszukiwanie nowych sposobów eliminowania plastiku jednorazowego użytku.

Dla czterech rynków zaopatrzenia Primark:

Bangladeszu,

Kambodży,

Turcji,

Wietnamu.

marka zleciła i sfinansowała badania wykonane przy współpracy z Anker Research Institute.

Ich celem jest dostarczenie nowych lub zaktualizowanych szacunków w ramach Koalicji Global Living Wage (GLWC).

Primark: przestrzenie dla pracowników

Firma powołała cztery nowe sieci networkingowe dla pracowników.

Tworzą one inkluzyjne i wspierające przestrzenie do dyskusji dla koleżanek i kolegów, reprezentujące i kształtujące podejście Primark do:

neuroróżnorodności,

niepełnosprawności,

różnorodności kulturowej,

płci,

etapów życia,

jak również społeczności LGBTQIA+.

Ostatni rok spędziliśmy na inwestowaniu w rozwój naszych zespołów eksperckich. Podjęliśmy nowe inicjatywy w firmie, a także nowe formy współpracy z dostawcami i partnerami, aby dodatkowo wspomóc naszą transformację. Dopiero zaczęliśmy tę drogę i momentami stanowiła dla nas wyzwanie. Jednak po tym roku jesteśmy bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, by uczynić bardziej zrównoważoną modę dostępną dla wszystkich – skomentowała Lynne Walker, dyrektor Primark Cares.

Ten rok był również kluczowy dla rozwoju ważnych procesów i programów wewnętrznych Primark.

Kluczowymi obszarami są 4 dziedziny działania:

Wzmacnianie zespołów i skalowania możliwości w całej firmie.

- 61 osób zajmuje się zrównoważonym rozwojem i etyką w centrali Primark,

- 130 pracuje w zespole ds. Etycznego Handlu i Zrównoważonego Środowiska Primark.

- Zespół utworzony został 15 lat temu i działa obecnie na 12 kluczowych rynkach zaopatrzenia.

Opracowanie planu działania z partnerem RenEnergy .

– dotyczy on stosowania energii odnawialnej i rekrutacji liderów ds. emisji w Bangladeszu, Indiach i Chinach, w celu wspierania dostawców w ograniczaniu emisji.,

– w ramach zobowiązania Primark dot. zmniejszenia o połowę emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości do 2030 r.

Pilotażu nowych rozwiązań ramowych dla standardu prania, w zakresie podwyższonej trwałości

– z wiodącą organizacją pozarządową WRAP , zajmującą się ochroną klimatu,

–pilotaż rozpoczął się od tkanin dżinsowych,

– 60 proc. przetestowanych produktów spełniło nowy, ulepszony standard.

– z wiodącą organizacją pozarządową , zajmującą się ochroną klimatu, –pilotaż rozpoczął się od tkanin dżinsowych, – 60 proc. przetestowanych produktów spełniło nowy, ulepszony standard. Uruchomienia programu dobrego samopoczucia – Spark

– dla 70 tys. kolegów i koleżanek w Primark, zachęcającego ich do bycia sobą i znalezienia równowagi w pracy i w życiu prywatnym.

