Coraz bliżej Święta, a w NoVa Park coraz więcej gwiazdkowych atrakcji! W dniach 14-23 grudnia szykuje się kolejna porcja aktywności w świątecznym klimacie.

W programie m.in. Jarmark Świąteczny, warsztaty tworzenia mydełek.

Świąteczna Masa Rowerowa.

Akcja charytatywna wspierająca czworonogi.

Pakowanie prezentów w podziękowaniu za zakupy w NoVa Park.

Co czeka gorzowksich klientów NoVa Park w nadchodzących dniach? Wiele atrakcji, dużo dobrej zabawy i niespodzianki! W ramach kalendarza adwentowego na profilu NoVa Park na Facebooku codziennie aż do 24 grudnia, o godz. 12.00, publikowane są posty z zagadkami, rebusami, krzyżówkami i innymi zadaniami do wykonania, które przybliżają nas do pierwszej gwiazdki! Z kolei do 23 grudnia w NoVa Park obecna jest świąteczna sceneria, na tle której można wyczarować wspaniałe pamiątkowe zdjęcie, zrobić sobie selfie lub zapozować wspólnie z rodziną i znajomymi. Nasza świąteczna scenografia to także obowiązkowe tło w konkursie, który odbędzie się na profilu NoVa Park na Facebooku i Instagramie w dniach 16-20 grudnia. Na autorów trzech najpiękniejszych zdjęć wykonanych w NoVa Park czekają karty podarunkowe na zakupy w centrum.

W dniach 16-18 grudnia w godzinach 13.00-19.00 odbędzie się kolejna akcja premiowana upominkami. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 100 złotych, okazać paragon w Punkcie Obsługi Akcji, a nasi pomocnicy Mikołaja zapakują Wasze prezenty! Dodatkowo, w tych samych dniach organizujemy zbiórkę karmy dla gorzowskiego schroniska Azorki, a w niedzielę, 18 grudnia w godzinach 12.00-18.00 odbędzie się kiermasz charytatywny Fundacji Mam Marzenie.

18 grudnia swój przejazd odbędzie również Świąteczna Masa Rowerowa, organizowana przez Rowerowy Gorzów. Meta zabawy odbędzie się pod NoVa Park, a w ramach akcji odbędzie się konkurs na najlepsze świąteczne przebranie dla uczestników masy.

Na mieszkańców Gorzowa i okolic czeka także druga odsłona Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się w dniach 16-23 grudnia 2022 roku w godz. 10.00-20.00. Będzie to okazja do kupienia dekoracji świątecznych do domu lub prezentów od lokalnych rzemieślników. Wśród bogatej oferty Jarmarku znajdą się m.in. sery, chleby, miody, wina i piwa, ozdoby świąteczne, rękodzieło i wiele więcej.

Wielkie odliczanie do Gwiazdki zakończy się 23 grudnia. W piątek przed Wigilią, w godzinach 13.00-19.00, dzieci wspólnie z rodzicami będą mogły tworzyć świąteczne mydełka pachnące cynamonem i goździkami podczas warsztatów DIY.

Pierwsza połowa grudnia pozytywnie zaskoczyła nas dużą frekwencją podczas organizowanych przez NoVa Park wydarzeń. Teraz czas na kolejne atrakcje i jeszcze większą dawkę gwiazdkowej magii. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas konkursów, warsztatów DIY i kolejnej edycji Jarmarku Świątecznego, a także wsparcia naszych akcji charytatywnych. Pamiętajcie, że grudzień to czas radości i dzielenia się z innymi – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wydarzenia stacjonarne odbędą się w NoVa Park na poziomie 0, przy windzie panoramicznej, z wyjątkiem jarmarku świątecznego, który będzie można znaleźć na poziomie 0, przy sklepach Pepco i Sinsay.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl