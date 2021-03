Ciche godziny od kwietnia w Galerii Wisła w Płocku

Jest to akcja, której głównym celem jest zwiększenie komfortu klientom z autyzmem oraz nadwrażliwością sensoryczną. – informuje Katarzyna Kucharska, Dyrektor Galerii Wisła - Termin został wybrany nieprzypadkowo – kwiecień od lat jest miesiącem świadomości i wiedzy nt. autyzmu. Galeria Wisła już w latach ubiegłych włączała się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, tym razem chcemy wprowadzić akcję cykliczną, która wyjdzie naprzeciw potrzebom osób ze spektrum autyzmu. Początek akcji zaakcentujemy już 2 kwietnia, kiedy to elewacja galerii zostanie w symboliczny sposób podświetlona na niebiesko.

Począwszy od kwietnia, w każdy poniedziałek w godz. 19-21 oraz w każdą środę w godz. 11-13, na pasażach galerii zostanie wyłączona muzyka oraz ekrany, a światła zostaną przyciemnione.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bariery dla osób z autyzmem to równocześnie stałe elementy życia codziennego. Ostre oświetlenie, hałas, tłok – wszystko to, co wywołuje zazwyczaj lekką irytację, dla osób ze spektrum autyzmu jest trudną do pokonania przeszkodą, a nawet przyczyną fizycznego bólu. Z tego powodu do pozostawiania w domu przyznaje się ponad połowa osób z autyzmem. To uniemożliwia im regularne, naturalne korzystanie z życia publicznego na równych zasadach.

- Razem możemy ułatwić im życie, dlatego będziemy zachęcać również naszych najemców do włączenia się w akcję „Ciche Godziny” i do wdrożenia podobnych zmian, jakie zostaną wprowadzone na pasażach galerii, mowa tu o zmniejszeniu natężenia muzyki oraz świateł.– dodaje Katarzyna Kucharska.

Do akcji w Galerii Wisła dołączyły już m.in. Księgarnia Świat Książki, kawiarnia COSTA, salony Sizeer, Lancerto, Ochnik oraz supermarket EUROSPAR. Nie wymaga to dużego wysiłku, a może wpłynąć na życie codzienne osób ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich.

To niezwykle istotne, aby także sklepy spożywcze, miejsca codziennych zakupów, przyłączały się do tego typu akcji. Mamy nadzieję, że ułatwi to codzienne funkcjonowanie osobom w spektrum autyzmu oraz ich najbliższym. – informuje Marcin Sadowski, Kierownik Operacyjny sieci SPAR –. Wiemy, że Galeria Wisła poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny i w miarę możliwości włączamy się w ich realizację, tym samym wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich klientów.