„Ciche godziny” we wszystkich sklepach Lidl Polska

Z okazji przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Lidl Polska przypomina o funkcjonujących we wszystkich sklepach sieci „cichych godzinach”. Zostały one wprowadzone z myślą o komforcie osób w spektrum autyzmu, jak i ich rodzin oraz opiekunów. Inicjatywa Lidla podjęta wraz z Fundacją JiM była pionierska wśród wszystkich sieci handlowych.

We wszystkich sklepach w piątki rano i sobotę wieczorem wyłączane są komunikaty i wyciszana muzyka.

Ponadto w tym czasie klienci deklarujący, że są osobami w spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa.

Autyzm (eng. autism spectrum disorder - ASD) według danych WHO występuje w Polsce u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju jest ok. 400 tys. osób w spektrum autyzmu. Razem z rodzinami to blisko 3-milionowa społeczność. Zazwyczaj jest on diagnozowany we wczesnych latach życia, natomiast zdarzają się sytuacje, gdy diagnoza zostaje postawiona dopiero u dorosłych osób.

Bodźce przeszkadzają osobom w spektrum

Nadmiar bodźców takich jak: głośne dźwięki, tłok, czy intensywne światło to elementy, na które często nie zwracamy uwagi, a które dla osób w spektrum stanowią nie lada wyzwanie. Rutynowe obowiązki, takie jak choćby zakupy, stanowią nieraz wyzwanie dla osób w spektrum i ich bliskich.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, w ramach którego szczególnie warto zwrócić uwagę na trudności, z jakimi mierzą się osoby dotknięte ASD, a także przypomnieć, co jest pomocne w ich codziennym funkcjonowaniu.

W tym właśnie celu Lidl Polska jako pierwsza sieć, w 2019 roku wprowadziła we wszystkich swoich sklepach tzw. „ciche godziny”. Głównym założeniem akcji jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom w spektrum autyzmu. Fundacja JiM wskazuje, że dla większości z nich zakupy są często negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do kasy.

Zakupy w przyjaznych warunkach

- Ciche Godziny to duże udogodnienie i ułatwienie dla osób autystycznych w korzystaniu z usług handlowych. Przyświecają im dwa bardzo ważne cele. Oprócz tego, że umożliwiamy osobom w spektrum robienie zakupów w przyjaznych dla nich warunkach, to przede wszystkim podnosimy świadomość na temat autyzmu w społeczeństwie. To bardzo ważne powody dla trzech milionów obywateli, w tym osób autystycznych i ich rodzin, którzy doceniają, że ta świadomość się podnosi - mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

- Zbliża się 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a zarazem najważniejszy dzień naszej kampanii „Bądź otwarty. Tylko bardziej”, poprzez którą wspólnie możemy wesprzeć osoby w spektrum – dodaje.

Brak komunikatów, wyciszana muzyka

Jakie udogodnienia kryją się pod inicjatywą Lidla i Fundacji JiM? W każde piątki od 8:00 do 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach Lidl całkowicie wyciszana jest muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia.

Ponadto, klienci deklarujący, że są osobami w spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Dla większości robiących zakupy osób są to ledwo zauważalne zmiany, jednak dla osób autystycznych stanowią istotne udogodnienie.