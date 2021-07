CityFit z nowymi lokalizacjami w centrach handlowych

CityFit w Lublinie przy ulicy Zana 19 będzie trzecim klubem marki w mieście. Jednokondygnacyjny lokal o powierzchni 1600 mkw. znajdzie się w modyfikowanej części istniejącego centrum handlowego E.Leclerc. Jego otwarcie planowane jest na 1Q 2022 r.

Obecność CityFit w Bydgoszczy zostanie wzmocniona o klub w Galerii Fordon (ul. Skarżyńskiego 10). Centrum handlowe, które od maja br. jest zarządzane przez Keen Property Management, poddane zostanie przemodelowaniu i rekomercjalizacji. Lokal CityFit znajdzie się na pierwszym piętrze. Marka planuje wykorzystać go na swój nowy koncept: CityFit Blue. Są to kluby o mniejszej powierzchni, przystosowane do funkcjonowania zarówno jako lokale własne, jak i w modelu franczyzowym. Pierwszych klientów klub powita wiosną przyszłego roku.

CityFit posiada obecnie 22 kluby w 15 miastach Polski. Kluby lokalizowane są na terenie galerii handlowych oraz obiektów biurowych w dużych i średnich miastach.