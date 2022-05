Co dalej z Go Sport? Kolejna sieć sklepów zniknie z rynku?

Od 3 marca 2022 r. rosyjscy właściciele Go Sport chcą sprzedać firmę. 5 maja UOKiK wydał zgodę na transakcję. Na finalizację rozmów w sprawie dalszych losów przedsiębiorstwa czekają pracownicy, współpracownicy i klienci. Wiadomo, że nowym zarządzającym firmą najpewniej zostanie Sportsdirect.com Poland sp. z o.o. Nie wiadomo, kiedy otworzą się sklepy.

Od 25 kwietnia jeden z największych dystrybutorów markowego sprzętu, obuwia i tekstyliów sportowych w Polsce – firma Go Sport – jest objęty sankcjami gospodarczymi.

Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę działalność sklepu internetowego i 26 polskich sklepów stacjonarnych w 15 miastach została zawieszona.

Przyszłość spółki i jej pracowników stanęła pod znakiem zapytania. Klarownej odpowiedzi na pytanie, co będzie z Go Sportem ciągle brak.

Nie da się dodzwonić, nie działają maile

Telefonujący do sklepów stacjonarnych GO Sport w całej Polsce słyszą automatyczny komunikat: linia jest uszkodzona. W galeriach handlowych w całym kraju, na przykład takich jak warszawska Galeria Wileńska klienci są informowani, że sklep jest nieczynny do odwołania.

Zamknięty, nie zlikwidowany

Jednak jak do tej pory nikt w imieniu firmy nie złożył wypowiedzenia umowy najmu lokali. Dlatego pracownicy Galerii Wileńskiej nie wiedzą, jak dalej sprawy się potoczą. Zarządzający obiektem wciąż czekają na informacje od spółki.

Podobnie jest w Atrium Promenada, która informuje, że sklep stacjonarny Go Sport jest tymczasowo zamknięty. Tam też dodzwonić nam się nie uda, bo pod numerem telefonu sklepu włącza się znajomy automatyczny komunikat, że wybrana linia jest uszkodzona. Tak, jak i w każdym innym sklepie Go Sport w całej Polsce.

Kontakt tylko pocztowy

Przez sankcje nałożone na Rosję firma nie może prowadzić zwykłej działalności operacyjnej.

- Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska nie posiada dostępu do służbowych skrzynek mailowych – tak w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej firmy zarząd spółki wyjaśnia głuche telefony i brak elektronicznego kontaktu.

I dodaje, że wiadomości przeznaczone do spółki lub kierowane do jej pracowników w formie wiadomości e-mail przesyłane od 27 kwietnia do spółki nie dodarły i nie można ich uznać za skutecznie doręczone.

Zarząd zwraca się z prośbą, by wszelka korespondencja była kierowana do spółki pocztą tradycyjną, w formie pisemnej. I podaje stosowny adres.

Stand with Ukraine

Już na początku kryzysu w Ukrainie zarząd Go Sport Polska wydał pełne empatii i szacunku oświadczenie, w którym napisał:

- Rozumiemy i niezwykle silnie odczuwamy strach i wielką tragedię Narodu Ukraińskiego. Bezzwłocznie podjęliśmy działania pomocowe – przekazaliśmy już towary o wartości ponad miliona złotych – karimaty, koce, śpiwory, kurtki – wszystko, czego potrzebują ludzie przekraczający naszą wschodnią granicę. Cały czas szukamy innych sposobów pomocy.

Jednak nie wstrzymało to sankcji MSWiA wobec rosyjskiego kapitału i firma nie może działać.

Będą wypłaty i reklamacje

Na korporacyjnym fanpage Go Sport Polska czytamy, że - czując silną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prawie 500 pracowników oraz ich rodzin, w celu zapewnienia im pracy i przyszłości - zarząd firmy w Polsce natychmiastowo podjął rozmowy z właścicielami na temat sytuacji Go Sport w naszym kraju. W obliczu faktu, że firma nie jest rentowna - wynikiem rozmów i konsultacji okazała się być decyzja właścicieli spółki o wystawieniu Go Sport na sprzedaż.

Zarząd spółki informuje, że zarówno pensje międzynarodowego zespołu Go Sport Polska, jak i VAT oraz podatki są płacone w Polsce. - Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami właścicielskimi - zapewnia zarząd.

- Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy – w swoim oświadczeniu, zamieszczonym na FB informuje spółka.

O Go Sport Polska sp. z o.o.

Od 2019 roku Go Sport jest własnością singapurskiej spółki Sportmaster Operations Ltd, w której zarządzie zasiadają osoby pochodzenia rosyjskiego. Działalność operacyjna spółki i jej środki finansowe znajdują się w Singapurze. W Polsce firma wciąż znajduje się w fazie rozwoju i przechodzi proces zmian i restrukturyzacji, które mają spowodować, że firma stanie się rentowna i zacznie przynosić zyski. Z powodu sytuacji panującej na świecie – właściciele zdecydowali się sprzedać firmę.

Obecnie konieczne kierowanie wszelkiej korespondencji do firmy w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową na podany przez zarząd spółki adres:

Go Sport Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa.

O inwestorze - Sports Direct

Firma Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc, zarządzającej portfolio markowych sklepów sportowych w 20 krajach, prowadząc sprzedaż w kanale online, oraz sklepy stacjonarne z artykułami fitness, luksusowe sklepy lifestyle i premium. W Polsce grupa posiada 13 sklepów stacjonarnych.