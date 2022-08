Co dalej z krakowską Plazą po Szafie dobra

Centrum Pomocy Ukrainie, czyli miejsce tymczasowego schronienia prowadzone w nieczynnej galerii handlowej Plaza przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, zostało zamknięte z końcem lipca.

Przez ponad cztery miesiące w budynku, użyczonym władzom miasta przez dewelopera STRABAG Real Estate i przystosowanym na potrzeby noclegowe przez spółkę budowlaną STRABAG, dach nad głową znalazło łącznie ok. 2 500 osób z Ukrainy.

Osoby przebywające w Plazie zostały przeniesione do innych centrów pomocy prowadzonych przez Miasto Kraków przy ul. Śniadeckich, Kapelanka i na osiedlu Złota Jesień.

Do końca sierpnia na terenie dawnej galerii będzie otwarta Szafa Dobra z odzieżą, a posiłki dla potrzebujących wydaje World Central Kitchen.

W obliczu wojny w Ukrainie deweloper STRABAG Real Estate bardzo szybko podjął decyzję o przekazaniu części budynku Plazy, o powierzchni ponad 5 000 mkw., na potrzeby tymczasowych noclegów dla osób uciekających do Polski. Galeria wymagała przeprowadzenia prac adaptacyjnych, zanim uruchomiono w niej centrum pomocy uchodźcom.

“Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że duże przestrzenie handlowe to nie jest idealne miejsce do mieszkania na co dzień, ale liczył się czas i dach nad głową. Z założenia miały tu powstać noclegi tymczasowe. Nasi koledzy z firmy budowlanej STRABAG pracowali w niezwykłym tempie, aby w przeciągu paru dni nie tylko przygotować pomieszczenia noclegowe, ale stworzyć także kuchnie, pralnie, natryski, toalety i bawialnie dla dzieci. Cieszymy się, że w tym trudnym czasie nasz budynek mógł stać się punktem pomocy doraźnej. W ubiegłym tygodniu Grupa Strabag wspierała w przewiezieniu części osób i ich bagaży do nowych lokalizacji. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywy pomocowe prowadzone na terenie Plazy i za naszą zgraną współpracę”, mówi Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate w Polsce.

Pomoc w Plazie trwała od marca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od momentu rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie prowadził w sumie pięć Centrów Pomocy Ukrainie. Jedno z nich uruchomione zostało w dawnej galerii handlowej Plaza i funkcjonowało od 14 marca do 27 lipca br. Władze miasta wyposażyły obiekt w łóżka, pościel jednorazową, środki czystości. Zapewnione było także pełne wyżywienie.

„W nieczynnej galerii handlowej schronienie znalazło prawie 2 500 uchodźców, a we wszystkich naszych krakowskich centrach łącznie ponad 5 000 osób. Decyzja o zamknięciu ośrodka w Plazie była podyktowana przede wszystkim troską o komfort uchodźców. Chciałabym serdecznie podziękować firmie deweloperskiej STRABAG Real Estate za udostępnienie pomieszczeń w budynku, a spółce budowlanej STRABAG za przystosowanie powierzchni. Bez ich zaangażowania byłoby nam bardzo trudno w tak krótkim czasie zapewnić schronienie tak bardzo licznej grupie potrzebujących. Osoby, które korzystały z noclegów w Plazie zostały przeniesione do pozostałych trzech ośrodków przy ul. Śniadeckich, Kapelanka i na osiedlu Złota Jesień. W każdym z nich mają zapewnione wyżywienie, kontakt z lekarzem i psychologiem, a także pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych”, komentuje Marzena Samek, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Firma STRABAG Real Estate zaangażowana jest także w działania pomocowe w Warszawie, gdzie udostępnia miastu ok. 4 000 mkw. powierzchni w budynku biurowym Atrium International, w którym od 6 marca przyjmowani są Ukraińcy. Przebywa tam aktualnie ok. 300 osób. Do tej pory oba obiekty – krakowska Plaza i warszawski biurowiec Atrium – dały schronienie ponad 3 000 obywateli Ukrainy.

Co dalej z Plazą

Do 31 sierpnia w budynku Plaza w Krakowie działalność kontynuuje Szafa Dobra, wspólna inicjatywa Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie (gdzie można skorzystać ze wsparcia prawnego i psychologicznego) oraz IKEA Kraków, STRABAG i Diverse. Szafa Dobra to miejsce, w którym uchodźcy mogą bezpłatnie otrzymać potrzebną odzież oraz inne akcesoria. Do końca wakacji posiłki dla uchodźców na terenie parkingu obiektu wydaje World Central Kitchen.

Wybudowana 20 lat temu galeria handlowa Plaza zakończyła działalność w 2021 r., kiedy obiekt opuścili ostatni najemcy. W styczniu 2022 r. deweloper STRABAG Real Estate kupił działkę wraz z budynkiem i stawem Dąbskim. Po zakończeniu działalności tymczasowego centrum pomocy uchodźcom w Plazie, STRABAG Real Estate powraca do pierwotnych planów związanych z realizacją inwestycji. Firma zamierza wyburzyć nieczynną galerię i wznieść w jej miejsce nowoczesną zabudowę wielofunkcyjną. Termin rozbiórki nie jest jeszcze znany.