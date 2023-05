Otwarte w 1999 r. na Ursynowie Multikino ma zniknąć z mapy dzielnicy. Grupa mieszkańców wystosowała petycję do Ratusza i dewelopera w sprawie zachowania społecznego charakteru tej części dzielnicy. Obawiają się pogorszenia jakości życia w okolicy.

Likwidację kina umożliwia uchwalony plan miejscowy dla okolic ul. Indiry Gandhi, w którym w miejscu Multikina dopuszczono zabudowę mieszkaniową.

Wartość działki, na której stoi kompleks kinowy znacznie wzrosła, dlatego właściciel postanowił ją sprzedać.

Nowym właścicielem jest GH Development 11.

- Zgodnie z podpisaną w dacie sprzedaży umową najmu kino Multikino Ursynów będzie prowadzić działalność w niezmienionym kształcie przez okres co najmniej 18 kolejnych miesięcy, oferując widzom bogaty repertuar i kompleksową ofertę sieci Multikino - poinformowała jeszcze w marcu br. Natalia Kaleta-Nguyen z biura prasowego spółki.

Wiadomo, że na działce mają powstać bloki mieszkalne, jednak mieszkańcy Ursynowa nie chcą zmiany charakteru tego miejsca w centrum dzielnicy. Od lat kojarzone jest z przestrzenią publiczną i mieszkańcy chcą, aby taką pozostała.

Mieszkańcy wystosowali do władz miasta i dewelopera petycję.

Chcą, żeby nowo powstała inwestycja w miejscu Multikina wciąż dawała możliwość spotkań i spędzania wolnego czasu różnych grupom mieszkańców, zaspokajając ich potrzeby kulturalno-rekreacyjne.

Zwracają się także do władz stolicy, by doprowadziły do powstania na Ursynowie odpowiedniego miejsca do odpoczynku i rekreacji – przestrzeni kulturalnej z kinem, restauracjami, miejscami spotkań.

- Pozbawienie Ursynowa jedynego kina wraz z towarzyszącą infrastrukturą jest błędem. Mieszkańcy nie chcą jeździć do centrum Warszawy tylko po to, aby zjeść obiad z przyjaciółmi czy obejrzeć film - czytamy w dokumencie mieszkańców.

Pod petycją podpisało już ponad 3500 osób.

