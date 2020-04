Co dalej z ulicą Piotrkowską?

Na to pytanie odpowiedzi szukać będzie powołana przez menadżera ulicy Piotrkowskiej w Łodzi grupa przedsiębiorców i menadżerów.

Rząd zapowiada stopniową rezygnację z ograniczeń wprowadzonych w handlu i usługach, nałożonych w wyniku ogłoszenia epidemii koronawirusa. Aby wspólnie przezwyciężyć ten trudny okres i zapewnić jak najszybszy powrót do normalności i wesprzeć w funkcjonowaniu lokalny biznes oraz bezpieczeństwo klientów, przedsiębiorcy z Ulicy Piotrkowskiej będą spotykać się online, by porozmawiać o rozwiązaniach i działaniach, jakie powinny być realizowane.

Przedsiębiorcy powołani przez Menadżera Ulicy Piotrkowskiej, Piotra Kurzawę, porozumieli się już i pierwsze konsultacje zaplanowali na nadchodzący tydzień. Otworzą one planowaną w najbliższym czasie serię spotkań. Jego uczestnicy chcą wypracować rozwiązania, które pozwolą firmom mieszczącym się w centrum Łodzi sprawnie powrócić do aktywności, zadbać o wspólną komunikację i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. W grupie znaleźli się: Michał Styś z OPG (Off Piotrkowska), Piotr Dopierała (restaurator, właściciel Łodzi Kaliskiej), Robert Dybalski (cukiernik, właściciel sieci kawiarni Dybalski), Azad Hamad (restaurator i hotelarz), Piotr Klatka z LRC POLAND (Orion, Silver Screen) oraz Jacek Olejniczak (fryzjer, właściciel salonu przy Piotrkowskiej).

Uczestnicy porozumieli się, żeby szybko i zgodnie reagować na decyzje rządu związane z epidemią, ale też po to, by po powrocie do funkcjonowania kolejnych sektorów działalności, klienci mogli bez obaw znów robić zakupy i załatwiać codzienne sprawy w centrum Łodzi.

– Czekamy na komunikaty rządowe w sprawie cofnięcia ograniczeń dla kolejnych branż. Omawiamy też środki ostrożności zwiększające bezpieczeństwo i higienę, które będą chronić odwiedzających lokale, restauracje czy też salony fryzjerskie oraz inne punkty ulokowane przy Pietrynie. Oczywiście należy zachowywać ostrożność, ale przedsiębiorcy z Piotrkowskiej chcą ułatwić swoim klientom powrót do ulubionych miejsc – mówi Piotr Kurzawa, Menadżer Ulicy Piotrkowskiej.

Przedsiębiorcy są zgodni, że należy prowadzić wspólną kampanię promocyjną. Ważne dla mieszkańców informacje dotyczące sytuacji w lokalach, otwierania kolejnych branż i działań prowadzonych przez przedsiębiorców będą widoczne w prasie i w mediach społecznościowych. Powodzenie tych starań zależeć będzie od współpracy wszystkich. Aby ściągnąć klientów z powrotem trzeba dawać spójne komunikaty i podejmować nowe inicjatywy, które zamierzają kreować. Przedsiębiorcy już raz udowodnili, że w ciężkich chwilach potrafią podjąć wspólnie walkę o reprezentacyjną ulicę Łodzi, wracając pamięcią do okresu przed remontem i późniejszą pracę w ożywienie Pietryny.