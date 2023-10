Wielu seniorów chce być aktywnych zawodowo, dlatego odkładają swoją decyzję o przejściu na emeryturę. Wraz z wydłużeniem długości życia i społecznymi zmianami na przestrzeni ostatnich lat, coraz więcej osób starszych spędza aktywnie czas – uprawia sporty, realizuje pasje, spotyka się z przyjaciółmi, podróżuje czy dokształca się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Wielu z nich stawia na aktywność w życiu zawodowym, w tym rozwija własne biznesy. Jak wskazują dane GUS, w przypadku osób w wieku 55–59/64 współczynnik aktywności zawodowej w 2021 r. wynosił 69,2 proc., zaś dla osób 60/65–89 lat – 9,1 proc. Aktualnie osoby w wieku 50+ stanowią 11 proc. wszystkich franczyzobiorców w sieci Żabka. Biznes pod szyldem Żabki prowadzi 994 przedsiębiorców w wieku 50+, a liczba osób w tym przedziale wiekowym systematycznie rośnie – pod koniec 2020 r. z siecią współpracowało ich 711, a w grudniu 2017 r. 521.

Z siecią Żabka związana jestem od 24 lat. Poza własnym biznesem pracowałam też jako nauczycielka w szkole. Obecnie, już jako emerytka, nadal kontynuuję prowadzenie sklepu Żabka w Rzeszowie. Pomimo wieku nie zamierzam rezygnować. Lubię to, co robię, osiedlowi klienci przyzwyczaili się do mnie, a kontakt z nimi to dla mnie przyjemność. Będę kontynuować działalność, dopóki starczy mi sił – podkreśla Alina Woźniak, franczyzobiorczyni sklepu Żabka z Rzeszowa.